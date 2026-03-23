Az egész világ szeme az Omega Traderen: áttörés történhetett az iráni háborúban
Több mint tíz nap után bukkant fel Mumbai partjainál a kétmillió hordó iraki nyersolajat szállító Omega Trader nevű szupertanker, írja a Bloomberg. Ez az első olyan hajó, amely bizonyíthatóan átkelt a Hormuzi-szoroson iraki olajjal megrakodva azóta, hogy az iráni háború miatt gyakorlatilag leállt a kereskedelmi hajózás ezen a létfontosságú vízi úton.

A Bloomberg hajókövetési adatai szerint a japán Mitsui OSK Lines által üzemeltetett szupertanker az elmúlt napokban jelezte, hogy elérte az indiai kikötővárost. Ezt megelőző utolsó jeladása a Perzsa-öbölből származott, több mint tíz nappal ezelőtt.

A negyedik hetébe lépő iráni háború a forgalom túlnyomó részét megbénította a szorosban. Ezen az útvonalon halad át a világ olaj- és cseppfolyósítottföldgáz-forgalmának (LNG) mintegy ötöde. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) az olajpiac történetének legnagyobb kínálati sokkjának nevezte a helyzetet, amely az energiaárakat is drasztikusan felhajtotta.

A konfliktus kezdete óta csak néhány tankernek sikerült átjutnia a Hormuzi-szoroson, és ezek közül több is Indiában rakodott ki. Az indiai kormány iráni tisztségviselőkkel tárgyalt annak érdekében, hogy biztosítsa az országba energiahordozókat szállító hajók áthaladását. Ennek eredményeként egy LPG-szállító hajót az iráni haditengerészet kísért át a szoroson.

Az Omega Trader mellett más tartályhajók is elhagyták a Perzsa-öbölt az elmúlt napokban. Az Al Ruwais nevű hajó naftarakománnyal indult Ázsiába az Egyesült Arab Emírségekből. Az Abu Dhabi-III pedig hétfőn várható az indiai Vadinar kikötőjébe, amely szintén az emirátusokbeli Ruvajszból futott ki.

Mivel számos hajó kikapcsolt automatikus azonosító rendszerrel (AIS) közlekedik, n

em kizárt, hogy hamarosan további tankerek is felbukkannak, amelyek időközben már sikeresen elhagyták a Perzsa-öbölt.

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

