Elindult a változás az IKEA-éttermekben: sorra vezetik be az egyes országokban

A felújított liège-i IKEA-étteremben a vásárlók önkiszolgáló digitális terminálokon adhatják le a rendelésüket és egyenlíthetik ki a számlát, majd az elkészült ételt egyszerűen átvehetik a pultnál. A rendszer hamarosan a hivatalos IKEA-alkalmazáson keresztül is elérhetővé válik. Azok, akik nem szívesen használnak digitális eszközöket, továbbra is a hagyományos módon rendelhetnek.

A belga kísérleti projektet a spanyol és a portugál próbaüzemek tapasztalatai alapozták meg. Ezekben az országokban a digitalizációnak köszönhetően

14 százalékkal nőtt a vendégek száma,

Az átállás a dolgozók munkakörülményeit is átalakítja. A próbaüzemekben részt vevő csapatok gördülékenyebb együttműködésről és kellemesebb munkakörnyezetről számoltak be. Fontos részlet, hogy az új konyhát kifejezetten a munkatársak visszajelzései alapján tervezték újra.

A külföldi eredmények kifejezetten biztatóak, és megerősítenek bennünket abban, hogy ezt az innovációt a jövőben más áruházakban is bevezethetjük

– nyilatkozta Roeland Michiels, az IKEA Belgium országos vendéglátási vezetője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images