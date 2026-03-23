Váratlan áttörés: egy új teszt buktathatja le a legpusztítóbb daganatot, mielőtt túl késő lenne
Az amerikai Nemzeti Egészségügyi Intézet (NIH) támogatásával dolgozó kutatók új vérvizsgálatot fejlesztettek ki a hasnyálmirigy-adenokarcinóma korai felismerésére - közölte a Science Daily.

A hasnyálmirigyrák prognózisa rendkívül kedvezőtlen: a betegek mindössze 10 százaléka él öt évnél tovább a diagnózist követően. A szakemberek szerint a túlélési arány lényegesen javulhatna, ha a betegséget korábban sikerülne felfedezni.

Jelenleg azonban nincs megbízható szűrőmódszer az elváltozás korai kimutatására.

A Pennsylvaniai Egyetem és a Mayo Klinika kutatói daganatos és egészséges személyek vérmintáit elemezték, valamint több biomarkert vizsgáltak. Az eddig használt markerek – a szénhidrát-antigén 19-9 (CA19-9) és a tromboszpondin-2 (THBS2) – önmagukban nem elég megbízhatóak. A CA19-9 szintje például hasnyálmirigy-gyulladás vagy epeúti elzáródás esetén is megemelkedhet. Ráadásul genetikai okokból egyes embereknél egyáltalán nem termelődik ez az antigén.

A kutatócsoport két további fehérjét is azonosított, amelyek szintje már a korai stádiumú hasnyálmirigyrákban is megemelkedik. Ezek az aminopeptidáz N (ANPEP) és a polimer immunglobulin-receptor (PIGR). A vizsgált markerek

egyértelmű különbséget mutattak a daganatos betegek és az egészséges személyek között.

A négy marker együttes alkalmazásával a teszt 91,9 százalékos pontossággal különítette el a hasnyálmirigyrákos eseteket az egészségesektől, mindössze 5 százalékos álpozitív arány mellett. A korai (I. és II.) stádiumú daganatok esetén a kimutatási arány 87,5 százalékot ért el.

A vizsgálat fontos eredménye, hogy a teszt képes megkülönböztetni a hasnyálmirigyrákot más, nem daganatos állapotoktól, például a hasnyálmirigy-gyulladástól. Ez jelentősen csökkenti a téves diagnózis kockázatát. A kutatók szerint

a következő lépés a módszer nagyobb populáción, tünetmentes személyeken történő tesztelése.

Különös figyelmet fordítanak majd azokra a magas kockázatú csoportokra, akiket családi anamnézis, genetikai szűrés, korábbi hasnyálmirigy-ciszta vagy hasnyálmirigy-gyulladás alapján azonosítanak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

