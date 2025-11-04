Zelenszkij nem adja fel: különleges fegyvert kért Donald Trumptól - Szerinte ez az egy eszköz hatalmas változást hozhat

Az ukrán elnök az EU bővítési csúcstalálkozóján tartott beszédében hangsúlyozta, hogy Oroszország katonai győzelemre törekszik Ukrajna felett, ami
nem következhet be, ha Európa továbbra is nyomást gyakorol az agresszorra.
Az Egyesült Államoknak nyitottnak kell lennie a nagy hatótávolságú fegyverek átadásának lehetőségére. Ez rendkívül fontos. Csupán elrettentésként is szükség van rájuk"
- emelte ki Zelenszkij.
Az elnök hozzátette, hogy ebben a kérdésben Ukrajnának szüksége van az Egyesült Államok és személyesen Donald Trump amerikai elnök támogatására.
Zelenszkij méltatta Trump Oroszország ellen bevezetett új szankcióit, de hangsúlyozta, hogy ennél tovább kell lépni.
Másodlagos szankciókra, még szigorúbb gázszankciókra, valamint az Oroszországi Föderáció nukleáris energiatermelése elleni intézkedésekre van szükség"
- részletezte az ukrán elnök.
Nyugati médiajelentések szerint Trump legutóbbi találkozójukon elutasította a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő szállításának engedélyezését, ami meglepte az európai tisztviselőket, akik arra számítottak, hogy az amerikai vezető zöld utat ad a kezdeményezésnek.
