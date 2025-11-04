  • Megjelenítés
Kész, ennyi volt: Moszkva váratlanul leállította a kulcsfontosságú vonalat Amerikával
Globál

Kész, ennyi volt: Moszkva váratlanul leállította a kulcsfontosságú vonalat Amerikával

Portfolio
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerint Moszkva leáll az adatok küldésével – írja a TASzSz.

Peszkov kijelentette, hogy Oroszország a továbbiakban már nem küld térképeket az Egyesült Államoknak az orosz-ukrán háború frontvonalának legfrissebb állásáról.

Most nem osztjuk meg. Amikor kapcsolatba kerültünk, természetesen magyarázatot adtunk a térképekkel kapcsolatban

– mondta el.

A kérdés azért fontos, mivel korábban Washington és Moszkva között az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésénél az egyik legfontosabb kérdést a területiség jelentette. A kiszivárgott információk szerint ez volt az egyik oka annak is, hogy végül a felek nem jutottak dűlőre egymással. Mindazonáltal az Egyesült Államok szoros hírszerzési kapcsolatokat ápol Ukrajnával, ennélfogva vélhetően pontosan tisztában vannak azzal, hogy jelenleg hogyan néz ki a harcvonal. Az adatok leállítása ugyanakkor azt is jelentheti, hogy még egy lépéssel távolabb került a rendezés lehetősége.  

Még több Globál

Kína felvillantotta a forradalmi hiperszonikus fegyverét: olyan technológiával rendelkezik, ami még az amerikaiakat is megelőzi

Teljes a káosz Amerikában: összeomlás szélén a közlekedés, jövő héten légtérzár jöhet

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a béketerv létezéséről Zelenszkij, dúl a pokol a kulcsfontosságú erődvárosban - Híreink az orosz-ukrán frontról kedden

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Top10 upgrade

A roic.ai pár hónapja kijött egy API fejlesztéssel (v2), kipróbáltam, mert az AAPL ticker minden adatához hozzá lehet férni az API-n keresztül, hogy tesztelhessük a dolgot, és előfizettem rá.

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Banking Technology 2025

Portfolio Banking Technology 2025

2025. november 4.

Portfolio Property Awards 2025

2025. november 5.

Portfolio Professional Investment Day 2025

2025. november 5.

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Bréking! Orbán Viktor bejelentette, hogy januártól jön a 14. havi nyugdíj
Egyre többen válnak le az orosz olajról, áhított fegyverhez jutott Ukrajna - Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility