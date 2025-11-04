Kész, ennyi volt: Moszkva váratlanul leállította a kulcsfontosságú vonalat Amerikával

Peszkov kijelentette, hogy Oroszország a továbbiakban már nem küld térképeket az Egyesült Államoknak az orosz-ukrán háború frontvonalának legfrissebb állásáról.

Most nem osztjuk meg. Amikor kapcsolatba kerültünk, természetesen magyarázatot adtunk a térképekkel kapcsolatban

– mondta el.

A kérdés azért fontos, mivel korábban Washington és Moszkva között az ukrajnai konfliktus lehetséges rendezésénél az egyik legfontosabb kérdést a területiség jelentette. A kiszivárgott információk szerint ez volt az egyik oka annak is, hogy végül a felek nem jutottak dűlőre egymással. Mindazonáltal az Egyesült Államok szoros hírszerzési kapcsolatokat ápol Ukrajnával, ennélfogva vélhetően pontosan tisztában vannak azzal, hogy jelenleg hogyan néz ki a harcvonal. Az adatok leállítása ugyanakkor azt is jelentheti, hogy még egy lépéssel távolabb került a rendezés lehetősége.

