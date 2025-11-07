  • Megjelenítés
Orbán Viktor Amerikából jelentkezik be
Orbán Viktor Amerikából jelentkezik be

Orbán Viktor miniszterelnök ma reggel amerikai útjáról jelentkezik be a Kossuth Rádióban szokásos péntek reggeli interjúra. Borítékolhatóan szó lesz a magyar kormánydelegáció és az amerikai fél tárgyalásairól, Donald Trump és Orbán Viktor egyeztetéseiről. A legfontosabb részletekről ebben a cikkünkben tudósítunk.
3-4 nagy amerikai beruházás jöhet év végéig

Felvételről jelentkezik be Orbán Viktor, néhány órával ezelőtt beszélgetett a Kossuth Rádió riporterével.

Orbán elmondta, szerinte a magyar-amerikai szövetség erős. 2016-ban az az elnök nyert, aki azt gondolta, mint Magyarország, hogy meg kell változtatni az irányt, amerre megy a világ. A kapcsolat Donald Trump után elromlott az amerikaikkal, ez megváltozott.

Magyarországon működik 1400 olyan vállalat, amely amerikai tulajdonban van, ezek 100 ezer álláshelyet adnak a magyar gazdaságnak. Ezek modern technológiával tartozó cégek, nem csak munkahelyeket, technológiát is hoznak. 100 milliárd forintot meghaladó értékben érkezett Magyarországra 7 beruházással,

még 3-4 nagy beruházásra számítanak idén év végéig.

Az egyetemek közötti, a tudományos együttműködés szerinte kiváló a két ország között.

Miről lehet szó?

  • A kettős adóztatási egyezmény újrakötése,
  • egy új amerikai befektetési csomag,
  • az LNG-import bővítése,
  • az orosz olajszankciók alóli esetleges mentesség,
  • nukleáris és védelmi ipari együttműködések,
  • valamint egy lehetséges budapesti Trump–Putyin csúcs előkészítése

– többek ezekről a témákról lehet szó Orbán Viktor miniszterelnök és az amerikai washingtoni találkozóján. 

