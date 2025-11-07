Orbán Viktor Amerikából jelentkezik be

Felvételről jelentkezik be Orbán Viktor, néhány órával ezelőtt beszélgetett a Kossuth Rádió riporterével.

Orbán elmondta, szerinte a magyar-amerikai szövetség erős. 2016-ban az az elnök nyert, aki azt gondolta, mint Magyarország, hogy meg kell változtatni az irányt, amerre megy a világ. A kapcsolat Donald Trump után elromlott az amerikaikkal, ez megváltozott.

Magyarországon működik 1400 olyan vállalat, amely amerikai tulajdonban van, ezek 100 ezer álláshelyet adnak a magyar gazdaságnak. Ezek modern technológiával tartozó cégek, nem csak munkahelyeket, technológiát is hoznak. 100 milliárd forintot meghaladó értékben érkezett Magyarországra 7 beruházással,

még 3-4 nagy beruházásra számítanak idén év végéig.

Az egyetemek közötti, a tudományos együttműködés szerinte kiváló a két ország között.