Amerika döntött: mehetnek a fegyverek a feszült térségbe, Pekingben ennek nem fognak örülni

A csütörtökön bejelentett csomag F-16, C-130 és hazai gyártású IDF vadászgépekhez tartalmaz nem szabványos alkatrészeket, pótalkatrészeket, fogyóeszközöket és kiegészítőket, valamint javítási támogatást - közölte az amerikai védelmi minisztérium alá tartozó Védelmi Biztonsági Együttműködési Ügynökség (DSCA). Az üzlet magában foglalja az amerikai kormány és vállalkozók mérnöki, műszaki és logisztikai támogatását, valamint egyéb kapcsolódó logisztikai és programtámogatási elemeket is. A DSCA már átadta a Kongresszusnak a szükséges értesítést, miután a külügyminisztérium jóváhagyta a javaslatot.

A közlemény szerint a tervezett eladás összhangban áll az amerikai törvényekkel és politikával.

Ez a javasolt eladás az USA nemzeti, gazdasági és biztonsági érdekeit szolgálja azáltal, hogy támogatja a fogadó fél folyamatos erőfeszítéseit fegyveres erőinek korszerűsítésére és hiteles védelmi képességének fenntartására

- áll a DSCA közleményében.

A tajvani védelmi minisztérium pénteken kiadott közleményében köszönetét fejezte ki az Egyesült Államoknak, amiért a Tajvani Kapcsolati Törvény és a Hat Biztosíték keretében továbbra is segíti Tajvant megfelelő önvédelmi képességeinek fenntartásában. A minisztérium szerint a legújabb eladás segíti a tajvani légierőt a harckészültség fenntartásában és a légvédelem megerősítésében, miközben növeli Tajvan védelmi ellenálló képességét és reagálási képességét Kína szürke zónás kényszerítő tevékenységeire.

Címlapkép forrása: Daniel Ceng/Anadolu via Getty Images