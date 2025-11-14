Amerika lépése miatt került bajba a NATO: bukott az AWACS program, alternatíva kell

A NATO több országai is célul tűzte ki, hogy lecserélje az egyre inkább elöregedő Boeing E-3A repülőgép-flottáját, ám ebben most komoly visszalépés történt. Az Egyesült Államok még 2025 júliusában kilépett a légtérellenőrző repülőgép (Airborne Warning and Control System – AWACS) helyettesítő programból, ezzel megszüntetve a program stratégiai és pénzügyi alapját. A hat ország most alternatív megoldást keres.

A NATO jelenleg 14 darabos flottát üzemeltet a németországi Geilenkirchenben, ez jelenti a védelmi-biztonsági szervezet elsődleges légtérfigyelő képességét. A katonai repülőgépek viszont egyre korosabbak, 2035-ben elérik az élettartamuk végét.

Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 2035 előtt más, csendesebb repülőgépeket üzembe helyezzünk. Az Egyesült Államok kivonulása azt is mutatja, hogy mennyire fontos a lehető legtöbb befektetés az európai iparba

– jelentette ki Gijs Tuinman holland védelmi államtitkár, kiemelve, a jelenlegi flotta legnagyobb problémáját, nevesen, hogy túl hangosak.

Az AWACS-ok megkerülhetetlen fontossággal bírnak a légtér biztosításában és a légi műveletek irányításában. Júliusban Washington váratlan fordulatot jelentett be, lemondta a Boeing E-7 Wedgetail programot, mégpedig az elszálló költségekre, a folyamatos késésekre hivatkozva. Az amerikai álláspont az, hogy inkább a E-2D Hawkeye repülőgépekbe tervez befektetni, valamint z űrbe telepített képességekre koncentrál.

Az európai országok számára kézenfekvő alternatívának ígérkezik a svéd Saab GlobalEye rendszere, amely iránt folyamatosan növekszik a nemzetközi érdeklődés.

Többek között Németország és Dánia is kifejezte már a NATO mellett a figyelmét a berendezéssel kapcsolatban. A rendszer egy Saab radar és érzékelők köré épül, amelyeket egy Bombardier nagy hatótávolságú üzleti repülőgépre szereltek.

Címlapkép forrása: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images