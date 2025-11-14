Amerika lépése miatt került bajba a NATO: bukott az AWACS program, alternatíva kell

A NATO több országai is célul tűzte ki, hogy lecserélje az egyre inkább elöregedő Boeing E-3A repülőgép-flottáját, ám ebben most komoly visszalépés történt. Az Egyesült Államok még 2025 júliusában kilépett a légtérellenőrző repülőgép (Airborne Warning and Control System – AWACS) helyettesítő programból, ezzel megszüntetve a program stratégiai és pénzügyi alapját. A hat ország most alternatív megoldást keres.
A NATO jelenleg 14 darabos flottát üzemeltet a németországi Geilenkirchenben, ez jelenti a védelmi-biztonsági szervezet elsődleges légtérfigyelő képességét. A katonai repülőgépek viszont egyre korosabbak, 2035-ben elérik az élettartamuk végét.
Továbbra is elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 2035 előtt más, csendesebb repülőgépeket üzembe helyezzünk. Az Egyesült Államok kivonulása azt is mutatja, hogy mennyire fontos a lehető legtöbb befektetés az európai iparba
– jelentette ki Gijs Tuinman holland védelmi államtitkár, kiemelve, a jelenlegi flotta legnagyobb problémáját, nevesen, hogy túl hangosak.
Az AWACS-ok megkerülhetetlen fontossággal bírnak a légtér biztosításában és a légi műveletek irányításában. Júliusban Washington váratlan fordulatot jelentett be, lemondta a Boeing E-7 Wedgetail programot, mégpedig az elszálló költségekre, a folyamatos késésekre hivatkozva. Az amerikai álláspont az, hogy inkább a E-2D Hawkeye repülőgépekbe tervez befektetni, valamint z űrbe telepített képességekre koncentrál.
Az európai országok számára kézenfekvő alternatívának ígérkezik a svéd Saab GlobalEye rendszere, amely iránt folyamatosan növekszik a nemzetközi érdeklődés.
Többek között Németország és Dánia is kifejezte már a NATO mellett a figyelmét a berendezéssel kapcsolatban. A rendszer egy Saab radar és érzékelők köré épül, amelyeket egy Bombardier nagy hatótávolságú üzleti repülőgépre szereltek.
Címlapkép forrása: Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images
Nagyon rossz helyre csapódott be az oroszok Iszkander rakétája – Diplomáciai incidensbe torkollt a támadás
Ismét sikerült Azerbajdzsánba gázolnia Moszkvának.
Péntekre is marad egy nagy deal Trumpéktól
Csökken a Svájcra kivetett vám.
Mélyen a zsebébe nyúl jövőre Ukrajna egyik legnagyobb támogatója – Kulcsfontosságú fegyverek érkezhetnek a harctérre
Németország rekordtámogatást biztosít jövőre.
Új adómentességi lehetőségeket terjesztett be a kormány: itt a részletek
Bonyolult, új szabályozást mutatott be a Nemzetgazdasági Minisztérium.
Felrobbantották az ukránok a Transzszibériai vasútvonalat
Ikonikus orosz célpontra mértek támadást.
Bejelentést tett Moszkva a Budapesti Békecsúcs jövőjéről - Lépni kell, erre vár most a fél világ
Azt mondják, eljött az idő.
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Már minden szerencsejáték?
Egyre inkább azt lehet látni, hogy minden alkalmazás, játék, de még a marketing akciók is valamiféle szerencsejáték elemet tartalmaznak. Coffeezilla videója alapján ma ezt a témát szeretné
Könnyített Otthon Start: minden, ami november 15-től változik a támogatott hitelben
Az Otthon Start program bejelentése óta számos ponton módosult, legutóbb az éjszaka megjelent kormányrendelet változtatott érdemben a támogatott lakáshitel feltételein. Ez alapján 2025. novemb
Mire jó a ragacsosságmutató?
A ragacsosságmutató szerint a hőérzet extrém mértékű lehet alacsonyabb hőmérséklet mellett is, ha magas a páratartalom.
A vagyonadó elviselhetetlen könnyűsége — avagy miért terjed a szegénység gyorsabban, ha meg akarják fékezni
Kiengedjük a tőkét a kalitkából, de zsinór van a lábán és jöhet a finánc? A vagyonadó alapötlete nem tűnik rossznak, de a megvalósítása annál inkább.... The post A vagyonadó elviselhete
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!