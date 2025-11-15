Egyetlen köldökzsinór tartja életben Moszkvát, és ez súlyos függőségbe taszíthatja Oroszországot

A szolgálat hivatalos honlapján szombaton közzétett jelentés szerint 2025 első kilenc hónapjában az Oroszország és Kína közötti kereskedelem volumene 163,6 milliárd dollárra csökkent, ami 9,4 százalékkal kevesebb, mint 2024 azonos időszakában.
Idén csökkent Kína Oroszországba irányuló exportja - az említett időszakban 11,3 százalékkal 73,6 milliárd dollárra - és az orosz szállítások is Kínába, 7,7 százalékkal 90 milliárd dollárra.
A visszaesés fő oka az ukrán hírszerzés szerint az energiahordozók árának zuhanása volt. Az orosz energetikai export értéke 18,9 százalékkal, vagyis 14 milliárd dollárral csökkent január-szeptember között.
A másik tényező az orosz piac túltelítődése volt kínai autókkal. A 2024-es rekordszállítások után a kereslet 56 százalékkal esett vissza.
További gondokat okoztak a logisztikai zavarok. Ősszel torlódások alakultak ki a kínai-kazah határon, és megdrágult a szállítás Kínából Oroszországba: vasúton 25 százalékkal, közúton pedig 35 százalékkal. Néhány tengeri fuvarozó - köztük a kínai CStar Line és az STF Shipping - pénzügyi korlátozások miatt csökkentette járatait az orosz kikötőkbe.
Az orosz gazdaság függősége az energiahordozók és a fémek exportjától, amelyek többségét Kínának adják el, egyre sebezhetőbbé teszi Oroszországot a kínai piaci kereslet ingadozásaival szemben, és tovább növeli Moszkva Pekingtől való kiszolgáltatottságát
- vélekedett az ukrán külső hírszerzés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
