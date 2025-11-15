  • Megjelenítés
FONTOS Így mentené meg az emberiség önmagától a világot
Egyetlen köldökzsinór tartja életben Moszkvát, és ez súlyos függőségbe taszíthatja Oroszországot
Globál

Egyetlen köldökzsinór tartja életben Moszkvát, és ez súlyos függőségbe taszíthatja Oroszországot

MTI
Az ukrán külső hírszerző szolgálat szerint az orosz gazdaság egyre inkább függ az energiahordozók és a fémek exportjától, ezek többségét Kínába adják el. A kereskedelem volumene ugyanakkor egyre inkább csökken, ahogy a piaci hatások jelentkeznek.

A szolgálat hivatalos honlapján szombaton közzétett jelentés szerint 2025 első kilenc hónapjában az Oroszország és Kína közötti kereskedelem volumene 163,6 milliárd dollárra csökkent, ami 9,4 százalékkal kevesebb, mint 2024 azonos időszakában.

Idén csökkent Kína Oroszországba irányuló exportja - az említett időszakban 11,3 százalékkal 73,6 milliárd dollárra - és az orosz szállítások is Kínába, 7,7 százalékkal 90 milliárd dollárra.

A visszaesés fő oka az ukrán hírszerzés szerint az energiahordozók árának zuhanása volt. Az orosz energetikai export értéke 18,9 százalékkal, vagyis 14 milliárd dollárral csökkent január-szeptember között.

A másik tényező az orosz piac túltelítődése volt kínai autókkal. A 2024-es rekordszállítások után a kereslet 56 százalékkal esett vissza.

Még több Globál

Az oroszok keleten nyomulnak előre, elfoglaltak egy újabb települést - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Elárulták Oroszországot: kiderültek a legfontosabb részletek a kulcsfontosságú bázisról

Így mentené meg az emberiség önmagától a világot

További gondokat okoztak a logisztikai zavarok. Ősszel torlódások alakultak ki a kínai-kazah határon, és megdrágult a szállítás Kínából Oroszországba: vasúton 25 százalékkal, közúton pedig 35 százalékkal. Néhány tengeri fuvarozó - köztük a kínai CStar Line és az STF Shipping - pénzügyi korlátozások miatt csökkentette járatait az orosz kikötőkbe.

Az orosz gazdaság függősége az energiahordozók és a fémek exportjától, amelyek többségét Kínának adják el, egyre sebezhetőbbé teszi Oroszországot a kínai piaci kereslet ingadozásaival szemben, és tovább növeli Moszkva Pekingtől való kiszolgáltatottságát

- vélekedett az ukrán külső hírszerzés.

Kapcsolódó cikkünk

Az oroszok keleten nyomulnak előre, elfoglaltak egy újabb települést - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hihetetlen átalakulás: így lett a világ egyik legszegényebb országából gazdasági nagyhatalom
Itt a kormányrendelet, elszállhat a zártkertek ára is
Lángolt az ég Oroszország fölött, elesett Oresztopil - Híreink az ukrajnai háborúról pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility