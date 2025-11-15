  • Megjelenítés
Elárulták Oroszországot: kiderültek a legfontosabb részletek a kulcsfontosságú bázisról

Az ATESH ukrán partizánmozgalom felderítette az oroszországi Orenburgban található Oniksz rakétákat gyártó üzem koordinátáit, és a részletes információkat átadta az ukrán védelmi erőknek - írta meg az UNN.ua.

Az ukrán ellenállási mozgalom közleménye szerint a partizánok alapos felderítést végeztek a Sztrela Termelési Egyesülés létesítményében, amely P-800 Oniksz típusú hajó elleni rakétákat gyárt. Ezeket a nagy pontosságú fegyvereket Oroszország rendszeresen használja ukrajnai polgári célpontok ellen.

A felderítés során rögzítették a gyártóüzemek, késztermék-raktárak pontos koordinátáit, feltérképezték a biztonsági rendszereket és a szállítási útvonalakat.

A műveletben segítséget nyújtottak az üzem ukrán nemzetiségű alkalmazottai is, akik a Putyin-rezsim vereségét kívánják.

Az ATESH közleménye szerint a partizánok a létesítmény minden kulcsfontosságú gyártási területét részletesen tanulmányozták, és az összes szükséges adatot összegyűjtötték a jövőbeni csapásokhoz. A megszerzett információkat már átadták az ukrán védelmi erőknek "további feldolgozásra".

