Támadás érte Oroszország Végítéletnapi állomását – Szünetel a működés

A Ria Novosztyi beszámolója szerint a Végítélet Rádióállomás folyamatos adása szünetel ukrán dróntámadás miatt.

A közvetítés ideiglenesen nem elérhető. A probléma az áramkimaradás, amelyet egy drón találata okozott a rendszert ellátó alállomáson

– állítja a Ria Novosztyi.

Az UVB‑76, becenevén a „Zümmögő” egy katonai rádióállomás, amelyet az 1970‑es években hoztak létre. Főként egy rövid, jellegzetes zümmögő hangot kiadó jelet sugároz.

Magát a rádióadót egyébként totális rejtély övezi. Rövidhullámon sugároz, folyamatosan, kb. percenként 25 jelet bocsát ki magából, egészen az 1970-es évektől kezdve. Időnként emberi hangon bemondott kódokat is sugároz. Feltételezések szerint katonai kommunikációs, vagy készenléti rendszer lehet.

A legismertebb elméletek szerint:

vészhelyzeti vagy tartalék katonai kommunikációs csatorna

jeladó, amely azt igazolja, hogy a rendszer működik

egy „dead man’s switch” része lehet (azaz ha a jel hosszabb ideg elhallgatna, az valamilyen automatikus reakciót indítana el)

vagy katonai bázisok közti titkos üzenetek továbbítására is használhatták

Néha előfordultak a múltban a rádióállomáson kimaradások, és ezek mindig nagy figyelmet kapnak, hiszen alapvetően évtizedeken keresztül folyamatosan szól. 2010-ben több órás csend volt tapasztalható, majd 2020-ban következett be rövidebb leállás, amit különféle kódolt üzenetek követtek.

