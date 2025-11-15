Egész egyszerűen kiürítette a raktárait Moszkva legfontosabb szövetségese - Bajba kerülhet az orosz frontvonal

Az ukrán hírszerzés szerint Észak-Korea 2024-ben több mint felével csökkentette az Oroszországnak szállított tüzérségi lövedékek mennyiségét, mivel saját készletei kimerülőben vannak. A korábban szállított lőszer tette lehetővé Oroszország számára a magas intenzitású tüzérségi támadások fenntartását, így viszont Moszkvának új források után kell néznie.

Szkibickij elmondta, hogy 2023 óta Észak-Korea összesen 6,5 millió tüzérségi lövedéket szállított Oroszországnak.

Idén szeptemberben viszont már egyáltalán nem érkeztek lőszerszállítmányok,

októberben pedig a szállított lőszerek körülbelül fele olyan régi volt, hogy orosz gyárakba kellett küldeni modernizálásra.

Az ukrán hírszerzési vezető hozzátette, hogy Észak-Korea megkezdte a kis hatótávolságú FPV drónok és nagyobb, közepes hatótávolságú drónok tömeggyártását.

Tanulnak, levonják a tapasztalatokat ebben a háborúban, hogy bővítsék a gyártást saját területükön

- mondta Szkibickij.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images