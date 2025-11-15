Vadim Szkibickij vezérőrnagy, az ukrán védelmi hírszerzés helyettes vezetője egy interjúban elmondta, hogy az orosz erők naponta 200-250 siklóbombát vetnek be. Ez jelentős növekedés a múlt havi napi 170-es átlaghoz képest.
Ezeket a bombákat le lehet lőni, de az Oroszországban gyártott légi bombák mennyisége... hatalmas. Ez fenyegetés, amelyre megfelelően kell reagálnunk
- nyilatkozta Szkibickij.
A korábban legfeljebb 90 kilométeres hatótávolságúra becsült bombák képesek csapás mérni az ukrán védelmre anélkül, hogy a repülőgépeknek át kellene repülniük a frontvonalakon. Ezek a fegyverek ráadásul sokkal olcsóbbak és nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre, mint a rakéták.
Több száz kilogrammos robbanótöltetük pedig képes áttörni az épületeket és erődítményeket.
Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország megkezdte egy új, akár 200 kilométeres hatótávolságú siklóbomba tömeggyártását is, amelyből az év végéig körülbelül 500 darabot terveznek előállítani. A HUR hozzátette, szerintük Moszkva már most olyan módosításokon is dolgozik, amelyekkel ezek
a bombák akár 400 kilométert is repülhetnek, így még több ukrán várost érhetnek el.
Szkibickij az orosz dróngyártásról is közölt becsléseket. Eszerint 2025-ben Oroszország összesen mintegy 70 ezer nagy hatótávolságú drónt fog gyártani, köztük 30 ezer Sahed (orosz nevén Gerány) típusút, amelyek az orosz támadások fő eszközei.
Havonta 30 drónnal kezdték, most 30 repülhet egyetlen célpontra
- jelentette ki.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Egyetlen köldökzsinór tartja életben Moszkvát, és ez súlyos függőségbe taszíthatja Oroszországot
A számok mindent elárulnak.
Jelentett a hírszerzés: olyan fegyvert fejlesztett Oroszország, amellyel az összes ukrán várost elsöpörheti
Meg is kezdődött a tömeggyártás.
Vallottak a profik: ezt nézi be mindenki a japán jenben
Vezető stratégiák osztották meg, hogy merre van az arra.
Haladékot kapott Amerikától a szerb olajcég, amelyre a Mol is szemet vetett
Három hónapot kapott a NIS.
Covid, influenza vagy sima nátha? - Íme a tünetek és az árulkodó jelek
A téli időszakban ezeket a tüneteket érdemes figyelni.
Ítéletet mondtak az amerikai elemzők a kormány új terveiről, és azt is látják már, mi jön a parlamenti választás után
A legutóbbi hiányemelés nem meglepő, de lehetnek meg elcsúszások a költségvetésben.
Orosz siker a fronton: újabb települést foglaltak el Ukrajnában
Zaporizzsja régióban nyomulnak előre az orosz csapatok.
Donald Trump 5 milliárd dollárra perel egy elhibázott videó miatt
A BBC évtizedek óta nem látott válságba került.
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
A napenergia következő szintje: termelés az űrben
A tengeri szélerőművek sikere után új horizont nyílhat a megújuló energiában: a kutatók szerint az űrből gyűjtött napenergia akár 80 százalékkal is csökkentheti Eur
Az űrprogram, az komoly dolog (feat. Zsiday)
E heti vendégünk Szabó Dávid és Zsiday Viktor. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Pod
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.