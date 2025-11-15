Jelentett a hírszerzés: olyan fegyvert fejlesztett Oroszország, amellyel az összes ukrán várost elsöpörheti

Vadim Szkibickij vezérőrnagy, az ukrán védelmi hírszerzés helyettes vezetője egy interjúban elmondta, hogy az orosz erők naponta 200-250 siklóbombát vetnek be. Ez jelentős növekedés a múlt havi napi 170-es átlaghoz képest.

Ezeket a bombákat le lehet lőni, de az Oroszországban gyártott légi bombák mennyisége... hatalmas. Ez fenyegetés, amelyre megfelelően kell reagálnunk

- nyilatkozta Szkibickij.

A korábban legfeljebb 90 kilométeres hatótávolságúra becsült bombák képesek csapás mérni az ukrán védelmre anélkül, hogy a repülőgépeknek át kellene repülniük a frontvonalakon. Ezek a fegyverek ráadásul sokkal olcsóbbak és nagyobb mennyiségben állnak rendelkezésre, mint a rakéták.

Több száz kilogrammos robbanótöltetük pedig képes áttörni az épületeket és erődítményeket.

Az ukrán hírszerzés szerint Oroszország megkezdte egy új, akár 200 kilométeres hatótávolságú siklóbomba tömeggyártását is, amelyből az év végéig körülbelül 500 darabot terveznek előállítani. A HUR hozzátette, szerintük Moszkva már most olyan módosításokon is dolgozik, amelyekkel ezek

a bombák akár 400 kilométert is repülhetnek, így még több ukrán várost érhetnek el.

Szkibickij az orosz dróngyártásról is közölt becsléseket. Eszerint 2025-ben Oroszország összesen mintegy 70 ezer nagy hatótávolságú drónt fog gyártani, köztük 30 ezer Sahed (orosz nevén Gerány) típusút, amelyek az orosz támadások fő eszközei.

Havonta 30 drónnal kezdték, most 30 repülhet egyetlen célpontra

- jelentette ki.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images