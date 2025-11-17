Mi lesz a béketárgyalásokkal? Kiábrándító jóslat jött a NATO-tagállam vezetőjétől - Ennek sokan nem fognak örülni

Idén biztosan nem lesz vége az ukrajnai háborúnak, leghamarabb is 2026 februárjában, márciusában folytatódhatnak a béketárgyalások – jelentette ki Alexander Stubb, Finnország elnöke.

Általában reálisan optimista vagyok, de legyünk őszinték: nem látom, idén hogy érhet véget ez a konfliktus”

– mondta a finn politikus.

Úgy látja, jövő

februárban, márciusban folytatódhatnak az egyeztetések,

attól függően, Ukrajna vezetése ezt hogy ítéli meg. Hozzátette ugyanakkor: nincs szerinte jele annak, hogy Oroszország valóban tárgyalni akar.

Stubb felkérte az EU tagállamait is arra, hogy lehetőleg ne tárgyaljanak Oroszországgal anélkül, hogy a többi tagállammal egyeztetve közös álláspontot képviselnének.

Nem szabad senkinek egyedül cselekednie. Oroszország pont ezt akarja elérni. Szóval, ha egy európai vezető kapcsolatban akar lenni az orosz hivatali partnerével, ezzel közösen kell koordinálnunk”

– mondta.

