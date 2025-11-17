  • Megjelenítés
Mi lesz a béketárgyalásokkal? Kiábrándító jóslat jött a NATO-tagállam vezetőjétől - Ennek sokan nem fognak örülni
Globál

Mi lesz a béketárgyalásokkal? Kiábrándító jóslat jött a NATO-tagállam vezetőjétől - Ennek sokan nem fognak örülni

Portfolio
Idén biztosan nem lesz vége az ukrajnai háborúnak, leghamarabb is 2026 februárjában, márciusában folytatódhatnak a béketárgyalások – jelentette ki Alexander Stubb, Finnország elnöke.

Általában reálisan optimista vagyok, de legyünk őszinték: nem látom, idén hogy érhet véget ez a konfliktus”

mondta a finn politikus.

Úgy látja, jövő

februárban, márciusban folytatódhatnak az egyeztetések,

Még több Globál

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

Halálra ítélték a volt kormányfőt, akinek több száz ember élete száradhat a lelkén

Veszélyes új fegyvert szállított Oroszországnak titkos szövetségese - Technológiai ugrás látható, ez komoly kihívás az ukrán védelemnek

attól függően, Ukrajna vezetése ezt hogy ítéli meg. Hozzátette ugyanakkor: nincs szerinte jele annak, hogy Oroszország valóban tárgyalni akar.

Stubb felkérte az EU tagállamait is arra, hogy lehetőleg ne tárgyaljanak Oroszországgal anélkül, hogy a többi tagállammal egyeztetve közös álláspontot képviselnének.

Nem szabad senkinek egyedül cselekednie. Oroszország pont ezt akarja elérni. Szóval, ha egy európai vezető kapcsolatban akar lenni az orosz hivatali partnerével, ezzel közösen kell koordinálnunk”

– mondta.

Kapcsolódó cikkünk

Új offenzíva miatt főhet a védők feje, NATO-területen történt robbantásos szabotázs - Háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt a 14. havi nyugdíj törvényjavaslata, van benne egy furcsa meglepetés is!
Orbán Viktor: 11 pontban állapodtunk meg - Fél évvel eltolja a kormány az üzemanyagok jövedékiadó-emelését
Megjöttek az amerikai olajszankciós mentességek - de van, aki kimaradt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility