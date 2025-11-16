Visszatérne Németország az orosz energiához? – Botrányt kavart a váratlan kijelentés

Az Oroszország elleni szankciókat a saját gazdasági érdekeink szempontjából is figyelembe kell vennünk

– mondta Kretschmer. Hozzátette, a német érdek az lenne, hogy

egy tűzszünet után újrakezdjük az Oroszországból történő energiaszállításokat.

A szász miniszterelnök szerint Európának olcsó energiára van szüksége, ezért Oroszország perspektivikusan újra kereskedelmi partner lehet. Európa enélkül csak újabb függőségbe kerülne – vélte Kretschmar.

Roderich Kiesewetter, a CDU egyik külpolitikusa élesen kikelt párttársa kijelentése ellen.

Abszurd dolog ma Oroszországból származó energiaellátásról beszélni, amikor Oroszország naponta bombázza az ukrán otthonokat és az energetikai infrastruktúrát. Az ilyen kijelentések biztonságpolitikai szempontból kontraproduktívak és értelmetlenek

– fogalmazott a konzervatív politikus.

Kiesewetter szerint Németország érdeke az, hogy Ukrajna nyerje meg a háborút, állítsa vissza 1991-es határait és teljesen szorítsa vissza Oroszországot. Európa számára a legnagyobb veszélyt szerinte Oroszország jelenti.

Címlapkép forrása: Christophe Gateau/picture alliance via Getty Images