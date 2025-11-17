Váratlant húzott Donald Trump, miután olajat öntöttek a botrány tüzére: "Nincs takargatnivalónk!"

Az amerikai elnök felhívása éles pálfordulással ér fel,
hiszen a Mike Johnson republikánus házelnököt megkerülő képviselőházi indítvány sikerességét korábban még nagy erőkkel igyekezte megakadályozni a Trump-adminisztráció.
Ahogy péntek este az Air Force One fedélzetén mondtam a fake news médiának, a képviselőházi republikánusoknak az Epstein-iratok kiadására kell szavazniuk, mert nincs takargatnivalónk, és ideje túllépni ezen a demokrata hoaxon, amelyet a radikális baloldali őrültek találtak ki, hogy eltereljék a figyelmet a Republikánus Párt óriási sikereiről, beleértve a közelmúltbeli győzelmünket a demokraták "kormányzati leállásában"
- írta Trump vasárnap éjjel a Truth Socialon, egyúttal a Jeffrey Epstein-ügy helyett a "lényegre" való visszatérésre sürgetve. A pedofíliával vádolt szexuális bűnöző és világszinten befolyásos pénzember 2019-ben a börtönben halt meg a második letartóztatása után, a szakértői vélemény szerint öngyilkos lett.
Johnson szerdán hét hetes halogatás után beiktatta az Arizonában megválasztott Adelita Grijalvát, így a demokrata képviselő rögvest az érvényességhez szükséges 218. szignózójává vált annak az úgynevezett "discharge petitionnek", amelyet Ro Khanna demokrata és a Trumppal gyakran összeütköző Thomas Massie republikánus képviselők kezdeményeztek. Az igazságügyi tárcát az Epstein-iratok közzétételére kötelező javaslatot az összes alsóházi demokrata aláírta, ezzel a házelnök akarata ellenére napirendre tűzve a kérdést.
A képviselőházban még a héten voksolhatnak a tervezetről, ezután pedig a szenátusnál pattog a labda.
Ha az alsóházon számottevő, kétpárti többséggel megy át a javaslat, az a felsőházat is lépésre kényszerítheti. Trump mostani nyilatkozatával pedig, miszerint "nincs takargatnivalónk", eggyel valószínűtlenebbé vált, hogy elnökként megvétózná a törvényt.
Az összesen négy republikánus aláíró közül az egyiket, Lauren Boebert képviselőt múlt héten még egy találkozóra is beidézték a Fehér Ház Situation Roomjába, ahol Pam Bondi igazságügyi miniszter és Kash Patel FBI-igazgató szintén jelen voltak. Boebert azonban nem engedett a nyomásnak.
A keményvonalas jobboldali Marjorie Taylor Greene részben ugyancsak az Epstein-iratok nyilvánosságra hozatala miatt keveredett összetűzésbe Trumppal, ami a hétvégén odáig fajult, hogy
az elnök "szélsőbaloldalinak" és folyton panaszkodó "árulónak" bélyegezte volt politikai szövetségesét.
Thomas Massie Trump posztja előtt az ABC-nek arról beszélt: akár 100 republikánus kész lehet igent nyomni az Epstein-iratok közzétételére, ami "vétóbiztos" többséget jelentene.
Ha tehát ennyi republikánus nyíltan szembement volna Trump akaratával, az kínos helyzetbe hozta volna a Fehér Házat, ami megmagyarázhatja az elnök mostani "előrerohanását" az ügyben.
Trump pénteken arra utasította Pam Bondi igazságügyi minisztert, hogy vizsgálják ki Epstein kapcsolatát amerikai bankokkal, köztük a JP Morgan Chase-szel, illetve vezető demokrata politikusokkal, például Larry Summers volt pénzügyminiszterrel és Bill Clinton exelnökkel. Az elnök utasításának megfelelően Bondi közölte, az ügyet New York déli körzetének szövetségi ügyészei veszik kézbe.
Massie ugyanakkor rámutatott, hogy szerinte a most indított vizsgálat kifogásként is szolgálhat az adminisztrációnak arra, hogy a folyamatban lévő eljárásra hivatkozva ne hozzák nyilvánosságra a dokumentumokat.
Az Epstein-ügy azután került ismét reflektorfénybe, hogy a képviselőház felügyeleti bizottsága múlt héten 20 ezer oldalnyi dokumentumot hozott nyilvánosságra, főleg Epstein emailfiókjából származó üzenetváltásokat. Ezek sajtó által kezdetben bemutatott tartalmáról itt írtunk.
