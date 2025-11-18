Itt az első elismert eset: Ukrajna bevetette a félelmetes ATACMS rakétákat Oroszország területe ellen

A november 18-i bejelentés azután érkezett, hogy a nyár vége óta az amerikai védelmi minisztérium felülvizsgálati eljárása Pete Hegseth védelmi miniszternek adott jogkört az amerikai rakétákkal végrehajtott ukrajnai távoli csapások blokkolására. Donald Trump amerikai elnök augusztus 21-én kijelentette, hogy Ukrajnának „nincs esélye a győzelemre”, ha nem engedik meg számára, hogy Oroszországot támadja, és bírálta Joe Biden korábbi elnököt, amiért nem hagyta, hogy Kijev „visszaüssön, csak védekezzen”.

Bár ez az első, a vezérkar által megerősített ATACMS-csapás, széles körben beszámoltak arról, hogy Ukrajna 2024. november 19-én először használt ATACMS rakétákat orosz területen, amikor egy orosz arzenált támadott Karacsevben, Nyugat-Oroszországban. Az ukrán vezérkar közleménye szerint a november 18-i csapás „jelentős fejlemény, amely aláhúzza Ukrajna rendíthetetlen elkötelezettségét szuverenitása mellett”. A közlemény hozzátette, hogy

az orosz támadó műveletek folyamatos nyomása ellenére az ukránok kitartóak maradnak, és a nagy hatótávolságú csapásmérő képességek, köztük az ATACMS rendszerek használata folytatódni fog.

A támadás további részleteit nem hozták nyilvánosságra a közlemény kiadásakor. Az Exilenova+ ukrán Telegram-csatorna szerint Voronyezs orosz város lakói robbanásokat és légvédelmi tevékenységet jelentettek egy rakétatámadás során. Az ATACMS amerikai gyártmányú ballisztikus rakéták, amelyek hatótávolsága eléri a 300 kilométert. Joe Biden korábbi amerikai elnök 2024 novemberében enyhítette az ATACMS használatára vonatkozó korlátozásokat, lehetővé téve Kijev számára, hogy oroszországi katonai célpontok ellen is bevethesse azokat.

Ukrajna először 2023 őszén kapott rövidebb hatótávolságú ATACMS rakétákat, majd 2024 tavaszán az Egyesült Államok korszerűsített modelleket kezdett szállítani. Akkoriban Kijev csak a megszállt ukrán területeken lévő célpontok ellen vethette be ezeket a rakétákat.

