Hosszú szünet után újra szólnak a fegyverek: levegőben az izraeli vadászbombázók

Az izraeli hadsereg közleménye szerint a támadás a zsúfolt Ain al-Hilve palesztin menekülttábor közelében működő fegyveresek kiképzőközpontja ellen irányult. A katonai források szerint a létesítményt a Hamász palesztin szervezet használta Izrael elleni támadások végrehajtására.

A Hamász később kiadott nyilatkozatában elítélte a légicsapást, és tagadta az izraeli állításokat. A Hamász szerint a csapás a tábor lakói által használt sportpályát érte, és hangsúlyozta, hogy a libanoni menekülttáborokban nincsenek katonai létesítmények.

Izrael jelenleg öt támaszpontot tart fenn Libanonban, és rendszeresen hajt végre légicsapásokat az ország déli részén,

amelyek állítása szerint az Irán által támogatott Hezbollah fegyveres csoport vagy esetenként a Hamász tagjai ellen irányulnak.

Izrael és a Hezbollah tavaly tűzszüneti megállapodást kötött, amely előírja, hogy a libanoni fegyveres csoport nem tarthat fegyvereket délen, az izraeli erőknek pedig teljesen ki kell vonulniuk Libanonból.

