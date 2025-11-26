  • Megjelenítés
Asztalra csapott Európa erős embere:
Asztalra csapott Európa erős embere: "Putyinnak meg kell értenie, hogy nincs esélye megnyerni ezt a háborút!"

Németország jövőre 11,5 milliárd euróra emeli Ukrajna támogatását – jelentette be Friedrich Merz a Bundestag költségvetési vitáján a a Guardian tudósítása szerint.

A német szövetségi törvényhozás alsóházának költségvetési vitáján Friedrich Merz német kancellár a gazdaság reformjáról és a versenyképesség erősítéséről beszélt.

Felszólalásának leghangsúlyosabb pontja azonban az Egyesült Államok által vezetett béketárgyalások voltak.

Merz szerint kormánya egyik alapelve az európai béke megőrzése. Úgy fogalmazott: a háborúnak Ukrajnában véget kell érnie, de nem olyan feltételek mellett, amelyek "kapitulációnak" minősülnének.

A kereszténydemokrata kancellár kiemelte az európai országok és az Egyesült Államok közötti egység fenntartásának fontosságát. Szerinte

Ukrajna és az európaiak beleegyezése nélkül nem lesz alapja egy valódi, tartós békének Ukrajnában.

Üdvözölte Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseit a háború befejezésére, ugyanakkor hangsúlyozta:

az európai ügyekről csak Európával egyetértésben lehet dönteni.

A kancellár aláhúzta:

Európa "nem bábu, hanem szuverén szereplő, saját érdekekkel és értékekkel".

Merz megismételte, hogy Oroszország percek alatt véget vethetne a háborúnak, ha valóban akarná. Hangsúlyozta, hogy ebben a konfliktusban egyedül Oroszország az agresszor.

Kijelentette, hogy Németország, "ameddig csak lehet", támogatni fogja Ukrajnát. Támogatja azt az elképzelést is, hogy az "e célból rendelkezésre álló", Európában befagyasztott orosz vagyoneszközöket felhasználják Ukrajna megsegítésére. Hozzátette:

Putyinnak meg kell értenie, hogy nincs esélye megnyerni ezt a háborút az európai rend, a szabadság és béke kárára.

A kancellár közölte, hogy Németország jövőre összesen 11,5 milliárd euróra növeli Ukrajna támogatását.

Merz röviden érintette a haderő kérdését is, megjegyezve:

újra meg kell szoknunk a gondolatot, hogy a béke és a szabadság nem jön ingyen.

