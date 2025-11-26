Elmarasztalták Magyarországot Paks II. miatt, titkolózást sejtenek a háttérben

A Telex értesülése szerint az ENSZ figyelmeztetésben részesítette hazánkat, ugyanis a 2025-ös jelentése szerint hazánk továbbra sem teljesítette a 2021-ben vállalt kötelezettségeit.
Az indoklás szerint Magyarország
továbbra is visszatartja a döntéshozatal alapjául szolgáló elemzéseket, és a kabinet nem működik együtt a nemzetközi ellenőrző szervekkel.
Az Aarhusi Egyezmény a „környezeti demokrácia” alapvető garanciáit biztosítja: a környezeti információkhoz való hozzáférést, a nyilvánosság bevonását, illetve a jogorvoslati lehetőségeket. A mostani figyelmeztetés („caution”) ritka és súlyos szankciónak számít, és 2028-tól válik élessé, ha nem történik érdemi előrelépés.
Szélsőséges esetben akár
Magyarország szavazati jogát is korlátozhatják az egyezményen belül
- ilyenre eddig csak Belarusz esetében volt példa 2021-ben.
A Bizottság arra is rámutatott, hogy Magyarországon egyre szűkül a civil tér, és a környezetvédő szervezetekkel szembeni kormányzati hozzáállás akadályozza az érdemi párbeszédet.
A kormány a mai napig nem teszi közzé a Paks II döntések alapjául szolgáló dokumentumokat, és a nyilvánosság rendszerint csak utólag értesül a fejleményekről
- mondta Perger András, az Energiaklub szakpolitikai vezetője.
A Paks II-vel kapcsolatos aarhusi eljárás már 2014 óta zajlik, miután az Energiaklub és a Greenpeace beadványban kifogásolta a projekt előkészítésének zártságát. A szervezetek szerint:
-
eltitkolták a döntéseket megalapozó háttérelemzéseket,
-
megtagadták vagy késleltették a közérdekű adatok kiadását,
-
nem biztosították a társadalom érdemi részvételét.
2021-ben a Jogkövetési Bizottság már egyértelműen megállapította: Magyarország megsértette az Aarhusi Egyezmény több rendelkezését a nukleáris projekt és az energiapolitikai stratégia előkészítése során. Az akkor előírt korrekciós lépések azonban a jelentés szerint nem valósultak meg.
Az Energiaklub és a Greenpeace azt hangsúlyozza: egy több ezermilliárd forintos, hosszú távra szóló, orosz technológiára épülő erőmű esetében különösen indokolt lenne, hogy a döntéshozatal ne zárt ajtók mögött történjen.
Címlapkép forrása: All rights are reserved for Marton KOVACS (Paks II. Atomerőmű Zrt. Facebook oldala)
