Hiába minden, drága lesz karácsonykor a csokoládé

A kakaó határidős jegyzése nemrég 21 havi mélypontra, tonnánként 5000 dollár alá esett vissza.
Ez több mint 50 százalékos csökkenés a tavalyi 12 000 dollár feletti csúcshoz képest, bár még így is nagyjából kétszerese a hosszú távú átlagnak.
Az elemzők szerint az árfordulat egy "határozott korrekciót" jelez két év meredek áremelkedés után, amelyet az ellátás szűkössége okozott, és amely jelentős nyomást helyezett olyan nagy csokoládégyártókra, mint a Nestlé, Lindt, Hershey és Mondelez International.
Múltidézés
A rekordmagas nyersanyagárak miatt a csokoládégyártók kénytelenek voltak
zsugorflációhoz, áremelésekhez és a kakaótartalom csökkentéséhez folyamodni.
Ennek következtében egyes brit kekszek és csokoládék, köztük a McVitie's Penguin és Club szeletek, már nem felelnek meg a "csokoládé" minősítés követelményeinek. A Cadbury és Oreo tulajdonosa, a Mondelez októberben csökkentette éves nyereség-előrejelzését, figyelmeztetve, hogy az észak-amerikai és európai fogyasztók visszafogják csokoládé- és snackvásárlásaikat.
Az ellátási válságot az időjárási zavarok, betegségek és az elöregedett fák okozták Elefántcsontparton és Ghánában, amely országok a globális kakaótermelés közel kétharmadát adják.
Javul a helyzet
Az elmúlt hónapokban azonban pozitív jelek mutatkoztak a fogyasztói kereslet csökkenése és a javuló csapadékmennyiség miatt, ami mérsékli az aránylag sikertelen betakarítási szezon okozta kínálati nyomást. A termelő országokban a gazdák agresszívebben metszik a fákat és magasabb hozamú növényeket telepítenek, míg a nagyobb megtérülés kilátása befektetéseket vonzott Nyugat-Afrikán kívüli régiókba is, például Latin-Amerikába és Délkelet-Ázsiába, tovább növelve a globális kínálatot. Ole Hansen, a Saxo Bank nyersanyag-stratégiai vezetője szerint az árcsökkenés
klasszikus példája annak, hogy a magas árak legjobb ellenszere a magas ár.
Olcsó lesz a csoki?
Azonban Hansen figyelmeztetett, hogy
a közelmúltbeli árcsökkenés túl későn jön a karácsonyi időszakhoz, mivel a termelést és az árakat már a korábbi hónapokban meghatározták.
A csokoládé ára az elmúlt évben már körülbelül 15 százalékkal emelkedett a brit statisztikai hivatal szerint, és májusig rekordütemben nőtt.
Hansen szerint azonban a piac stabilizálódása még időben jöhet a 2026-os húsvéti tojások és csokoládényulak értékesítéséhez.
Egy olyan piacon, ahol a humor gyakran hiánycikk, csábító azt mondani, hogy bár a kakaó árának zuhanása nem menti meg a karácsonyt, de enyhítheti a húsvéti csapást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kubilius: a titkosszolgálati jelentések egy NATO- vagy EU-tagállam elleni orosz támadásról szólnak
Az orosz hadsereg különösen drónképességei miatt jelent veszélyt.
Villámcsapásként érte Ukrajnát a béketerv, de Zelenszkij egyetlen dolog miatt mosolyoghat: kiderült, mi az öröm az ürömben
Külpolitikai pajzsot rántott az elnök.
Megjött az időjárás-előrejelzés: távozik a frontrendszer, ez vár Magyarországra a hét második felében
Többfelé behavazódott a táj.
Elmondták a profik, mi várhat jövőre az európai részvénypiacokra
Jók a kilátások.
Kiakadtak az elemzők: teljesen el van tévedve az ukrán hadvezetés, ha ez így megy tovább, Ukrajna elveszítheti a háborút
HIbás döntések tömkelege, stratégiailag értelmetlen lépések, hazugságra épülő propagandakampány.
Megbukott Karácsony javaslata, marad a törvénytelen helyzet
Továbbra sincs főpolgármester-helyettes.
Megjött a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Mit ki nem talál a brit kormány: szigorodhat a kedvelt megtakarítás adózása, a részvények lehetnek a nyertesei
Minden eszközt megragad a munkáspárti kormány.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.