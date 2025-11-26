Hiába minden, drága lesz karácsonykor a csokoládé

A kakaó határidős jegyzése nemrég 21 havi mélypontra, tonnánként 5000 dollár alá esett vissza.

Ez több mint 50 százalékos csökkenés a tavalyi 12 000 dollár feletti csúcshoz képest, bár még így is nagyjából kétszerese a hosszú távú átlagnak.

Az elemzők szerint az árfordulat egy "határozott korrekciót" jelez két év meredek áremelkedés után, amelyet az ellátás szűkössége okozott, és amely jelentős nyomást helyezett olyan nagy csokoládégyártókra, mint a Nestlé, Lindt, Hershey és Mondelez International.

Múltidézés

A rekordmagas nyersanyagárak miatt a csokoládégyártók kénytelenek voltak

zsugorflációhoz, áremelésekhez és a kakaótartalom csökkentéséhez folyamodni.

Ennek következtében egyes brit kekszek és csokoládék, köztük a McVitie's Penguin és Club szeletek, már nem felelnek meg a "csokoládé" minősítés követelményeinek. A Cadbury és Oreo tulajdonosa, a Mondelez októberben csökkentette éves nyereség-előrejelzését, figyelmeztetve, hogy az észak-amerikai és európai fogyasztók visszafogják csokoládé- és snackvásárlásaikat.

Az ellátási válságot az időjárási zavarok, betegségek és az elöregedett fák okozták Elefántcsontparton és Ghánában, amely országok a globális kakaótermelés közel kétharmadát adják.

Javul a helyzet

Az elmúlt hónapokban azonban pozitív jelek mutatkoztak a fogyasztói kereslet csökkenése és a javuló csapadékmennyiség miatt, ami mérsékli az aránylag sikertelen betakarítási szezon okozta kínálati nyomást. A termelő országokban a gazdák agresszívebben metszik a fákat és magasabb hozamú növényeket telepítenek, míg a nagyobb megtérülés kilátása befektetéseket vonzott Nyugat-Afrikán kívüli régiókba is, például Latin-Amerikába és Délkelet-Ázsiába, tovább növelve a globális kínálatot. Ole Hansen, a Saxo Bank nyersanyag-stratégiai vezetője szerint az árcsökkenés

klasszikus példája annak, hogy a magas árak legjobb ellenszere a magas ár.

Olcsó lesz a csoki?

Azonban Hansen figyelmeztetett, hogy

a közelmúltbeli árcsökkenés túl későn jön a karácsonyi időszakhoz, mivel a termelést és az árakat már a korábbi hónapokban meghatározták.

A csokoládé ára az elmúlt évben már körülbelül 15 százalékkal emelkedett a brit statisztikai hivatal szerint, és májusig rekordütemben nőtt.

Hansen szerint azonban a piac stabilizálódása még időben jöhet a 2026-os húsvéti tojások és csokoládényulak értékesítéséhez.

Egy olyan piacon, ahol a humor gyakran hiánycikk, csábító azt mondani, hogy bár a kakaó árának zuhanása nem menti meg a karácsonyt, de enyhítheti a húsvéti csapást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images