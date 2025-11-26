Projektcsapatokra lehet szükség a bértranszparencia megvalósításához – Forró témák uralják a HR-csúcs napirendjét

Ügyfélszolgálatosból IT tesztelő? Akár ilyen igényeket is előhívhat a bértranszparencia tényleges megvalósulása, hiszen adott esetben többen kedvet kaphatnak munkakört váltani munkahelyen belül, amint átláthatóvá válnak a konkrét juttatási csomagok. Más kérdés, hogy minden ilyen vágynak van-e bármilyen realitása – a példában említett „ötlet” a United Platformsnál mindenesetre nem ért révbe.
Pedig a vállalat elébe szaladt az eseményeknek, és jóval az uniós szabályozásban meghatározott határidők előtt a gyakorlatban is bevezette a bértranszparenciát. A bérminimum álláshirdetésben közzétételével indítottak, majd utána szinte már minden magától történt, mondta el Rózsa Katinka, a cég HR vezetője, aki szerint maga a folyamat volt izgalmas.
A kultúránk része, a bizalomfelhatalmazás egyik eszköze, hogy lekerüljön az asztalról a téma, ne ez foglalkoztassa a kollégákat,
– mutatott rá, hozzátéve, hogy a vezetőket is ambassador szerepbe kellett felhozni. Az egyik vezérelv ugyanakkor az volt, hogy a tulajdonos meghatározta, hogy a profitelvárás fölötti részt osztja szét a munkavállalók között. Rózsa Katinka azért megjegyezte:
a rendszer fenntartása önmagában komoly erőfeszítéssel jár.
Sokkal tudatosabbá válhat a karriermenedzsment témaköre – jegyezte meg Bogdán Szilvia, a NEXON Chief People Officere a bértranszparencia bevezetésének lehetséges hatásai taglalásakor. A cégek szerinte már most a riportingra készülnek, ami a következmények oldaláról kicsit „ijesztőnek” is tűnhet, miközben a kultúra és vezetőfejlesztés témája is központi szerepet fog betölteni.
A besorolás közzététele, miszerint egy adott munkakör mennyit ér, hova lesz besorolva, talán még érzékenyebb, mint maga a fizetés összege
– hangsúlyozott egy érdekes szempontot a szakember. Mivel a vonatkozó uniós irányelv szigorúan maximalizálja a pay gap mértéket, át kell tekinteni, hogy mit tartunk egyáltalán nyilván, hiszen nem mindegy, hogy egy szemüveg, egy szék vagy egy autó milyen jogcímen kerül egy munkavállalóhoz, ami a juttatások összesítésében kulcs.
Az átültetendő uniós irányelv értelmében ha egy cégben — azonos vagy egyenértékű munkát végző férfi és női dolgozók átlagbére között — 5 % vagy nagyobb a különbség, az a szabályozás értelmében „figyelmeztető küszöb”: a munkáltatónak indokolnia kell, miért van különbség; ha nincs elfogadható, objektív magyarázat, közös bérfelülvizsgálatot kell kezdeményezni, és adott esetben intézkedni kell a bérkülönbségek csökkentésére.
Oláh Veronika, a EY Magyarország személyügyi tanácsadásért felelős partnere szintén kiemelte a riporting szerepét, az ugyanis egyelőre egyáltalán nem világos, hogyan kell összeszedni az adatokat, és kiről mit kell majd riportolni.
"Ami biztos, hogy nem egy HR-projektről van szó.
Össze kell rakni a projektcsapatot, aki foglalkozik ezzel, ahol a jog, az IT, a változásmenedzsment és a kommunikáció egyaránt döntő szerepet játszhat"
− mondta Oláh Veronika. Az EY szakértője úgy véli, az adatok összegyűjtése azért nehéz, mert komplikált összesíteni valamennyi juttatást.
„Mi az egészet lehetőségként fogjuk fel: kicsit tükörbe lehet nézni, hogy mindenkire szükség van-e, és hogy alakulnak a kapacitáskihasználások” – emelte ki.
Dr. Óváry-Papp Nóra, a Baker McKenzie vezető ügyvédje felhívta a figyelmet, hogy 2026. júniusáig kell implementálni a vonatkozó uniós irányelvet, amelynek célja az egyenlő díjazáshoz való jog tényleges érvényesülése.
A magyar jogrend ugyanakkor már most egy sor eszközt biztosít ennek megvalósulásához, és az új szabályozás ezt bővíti tovább a hatékonyabb jogérvényesítés előmozdításával
– mondta el az ügyvédnő.
A tájékoztatási kötelezettség jövő júniustól terheli a vállalatokat, aminek egy eleme az álláspályázatokban a bér megjelölése, míg a jelentéstétel egy másik pillér. Óváry-Papp Nóra a megosztott és fordított bizonyítási teherről is beszélt, aminek értelmében ha néhány alapvető ténnyel bizonyítja a munkavállaló, hogy sérelem érte, és ennek alapján vélelmezhető a jogsértés, a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy nem történt ilyen.
Címlapkép forrása: Portfolio
Hiába minden, drága lesz karácsonykor a csokoládé
De pár hónap múlva jöhet az áresés.
Bíróságra citálják Ursula von der Leyent, besokalltak a legújabb húzása miatt
Az Európai Parlament jogi útra tereli a kérdést, mivel a Bizottság döntése hátrányosan érintené a kisvállalkozásokat.
Telex: Orbán Viktor titokban Moszkvába utazik Vlagyimir Putyinnal találkozni
Már pénteken megtörténhet az egyeztetés az orosz elnökkel.
Olyan pénzügyi forradalmat indít Európa, ami felborítja a világrendet
Leleplezték az Európai Központi Bank titkos mestertervét.
Nem túl biztató nyilatkozat érkezett a Kremltől a béke esélyéről: hűti a kedélyeket Vlagyimir Putyin embere
Úgy látszik, Moszkva nem lovalja bele magát a békekötésbe.
Erste: 2026 végén is maradhat a 385-ös szint környékén a forint euróval szembeni árfolyama
Jövőre 2%-kal nőhet a hazai GDP a pénzintézet elemzői szerint.
35 ezer fővel csökkentené létszámát Volkswagen, de elakadt a folyamat
Egyelőre elmarad a céloktól.
A Marson is hálálkodnak majd érte – Az űrben végzett növénykísérletek csak az egyik izgalmas topik a siófoki agrárcsúcson
Érdemes a világűr felé kacsintgatni.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.
Tényleg soha nem álltunk ilyen közel a háború lezárásához?
Vajon sikerül kompromisszumot kötni?
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.