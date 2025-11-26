  • Megjelenítés
Elképesztően látványos videókon a támadás: drónok csaptak le az üzemre, 970 kilométer mélyen Oroszország belsejében
Globál

Elképesztően látványos videókon a támadás: drónok csaptak le az üzemre, 970 kilométer mélyen Oroszország belsejében

Portfolio
Az oroszországi Csuvasföld fővárosában, a Volga mentén fekvő Csebokszáriban dróncsapás érte a VNIIR-Progress nevű orosz haditechnikai vállalat üzemét, mintegy 970 kilométerre az orosz-ukrán határtól - írja az Ukrinform.

A csuvasföldi hatóságok elismerték az incidenst. Oleg Nyikolajev, Csuvasföld vezetőjének közlése szerint ketten – köztük egy tinédzser – megsebesültek a dróntámadásban, két lakóépület pedig megrongálódott.

A gyárban elektronikai hadeszközöket, beleértve Kometa antennákat állítanak elő az orosz haderő számára, amelyek a drónok navigációs moduljába kerülnek, hogy kicselezzék az ukrán légvédelmet. A vállalat amerikai és uniós szankciók alatt áll a Kyiv Independent szerint.

mára virradóra több robbanást is jelentettek a városban, az elsőt hajnali fél három után nem sokkal.

A helyi lakosok további robbanásokat jelentettek a város pereméről, valamint a mintegy 10 kilométerre fekvő falu, Lapsarinál is. Az interneten terjedő felvételeken tűz és sűrű füst látható.

Még több Globál

Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Asztalra csapott Európa erős embere: "Putyinnak meg kell értenie, hogy nincs esélye megnyerni ezt a háborút!"

Bevonult az izraeli hadsereg Ciszjordániába, teljes a káosz

Az ASTRA öt, a támadás és az azt követő tüzek helyszínén készült videót geolokalizált. Elemzésük alapján a drónok a VNIIR-Progress 4. számú telephelyét, valamint egy lakóépületet találtak el.

Mint arról beszámoltunk, korábban, június 9-én már érte ukrán dróntámadás a Csebokszáriban működő VNIIR-üzemet, mely ezt követően felfüggesztette működését.

Akkor az ukrán katonai vezérkar vállalta a felelősséget, mondván, az akció Oroszország azon képességének gyengítését szolgálta, hogy támadó drónokhoz, irányított bombákhoz és más precíziós csapásmérő rendszerekhez szükséges alkatrészeket tudjon gyártani. Hasonló nyilatkozat egyelőre nem érkezett ukrán részről a mostani csapásokkal kapcsolatosan.

Kapcsolódó cikkünk

Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Amerika közölte Zelenszkij elnökkel: Ukrajna gyakorlatilag elvesztette a háborút
Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility