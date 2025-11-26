Elképesztően látványos videókon a támadás: drónok csaptak le az üzemre, 970 kilométer mélyen Oroszország belsejében

A csuvasföldi hatóságok elismerték az incidenst. Oleg Nyikolajev, Csuvasföld vezetőjének közlése szerint ketten – köztük egy tinédzser – megsebesültek a dróntámadásban, két lakóépület pedig megrongálódott.
A gyárban elektronikai hadeszközöket, beleértve Kometa antennákat állítanak elő az orosz haderő számára, amelyek a drónok navigációs moduljába kerülnek, hogy kicselezzék az ukrán légvédelmet. A vállalat amerikai és uniós szankciók alatt áll a Kyiv Independent szerint.
mára virradóra több robbanást is jelentettek a városban, az elsőt hajnali fél három után nem sokkal.
A helyi lakosok további robbanásokat jelentettek a város pereméről, valamint a mintegy 10 kilométerre fekvő falu, Lapsarinál is. Az interneten terjedő felvételeken tűz és sűrű füst látható.
Az ASTRA öt, a támadás és az azt követő tüzek helyszínén készült videót geolokalizált. Elemzésük alapján a drónok a VNIIR-Progress 4. számú telephelyét, valamint egy lakóépületet találtak el.
In Cheboksary, drones hit the VNIIR-Progress enterprise and a 12-story residential building, OSINT analysis by ASTRA reportsThe enterprise produces Kometa antennas for the Russian army, which protect Russian UAVs from Ukrainian electronic-warfare systems.During the night of… pic.twitter.com/Rozj6XlY7N https://t.co/Rozj6XlY7N— ASTRA (@ASTRA_PRESS) November 26, 2025
Good video of the moment drone sanctions were applied to the VNIIR plant in Cheboksary, Chuvashia Republic.This plant produces electronics for use in missiles such as guidance, flight control, and navigation systems.It also produces bright light and heat when sanctioned. pic.twitter.com/14jruYjC9n https://t.co/14jruYjC9n— Maria Drutska (@maria_drutska) November 26, 2025
Cheboksary, VNIIR was attacked.VNIIR is a leading Russian developer, manufacturer and supplier of software and hardware complexes (systems) for relay protection and automation, automated process control systems, electronic components (electronic modules), electrical engineering… pic.twitter.com/LmjLN0dL6r https://t.co/LmjLN0dL6r— Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 26, 2025
Mint arról beszámoltunk, korábban, június 9-én már érte ukrán dróntámadás a Csebokszáriban működő VNIIR-üzemet, mely ezt követően felfüggesztette működését.
Akkor az ukrán katonai vezérkar vállalta a felelősséget, mondván, az akció Oroszország azon képességének gyengítését szolgálta, hogy támadó drónokhoz, irányított bombákhoz és más precíziós csapásmérő rendszerekhez szükséges alkatrészeket tudjon gyártani. Hasonló nyilatkozat egyelőre nem érkezett ukrán részről a mostani csapásokkal kapcsolatosan.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
