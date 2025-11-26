Bevonult az izraeli hadsereg Ciszjordániába, teljes a káosz

Az éjjel kezdődött "megelőző, kezdeményező műveletek célja a terrorcsoportok szerveződésének, a terrorista infrastruktúra kialakulásának a meghiúsítása a térségben." A több napig tartó razziák elsősorban a ciszjordániai menekülttáborokat érintik.
Tamun és Tubász, környékén a hadsereg hajnali négytől kijárási tilalmat rendelt el. Az izraeli katonák célja az IDF jelentése szerint az, hogy megakadályozzák a palesztin fegyveres csoportok újjászerveződését, felkutassák a robbanószerkezeteket és a fegyvereket.
A razziákon átkutatják a falvakat, és a hírszerzés előzetes információi alapján körözött személyeket vesznek őrizetbe. Az akciók nyomán kiterjedt házkutatások és kihallgatások is várhatók, köztük a Sin Bet által régóta keresett gyanúsítottaké.
A közelmúltban ebben a térségben - a "falvak ötszöge" területén, - gyakran az izreali katonákra támadtak, és pokolgépeket helyeztek el a közelükben. Az új hadművelet időtartama annak katonai eredményeitől függ, hogy mennyi fegyvert sikerül lefoglalni és hány gyanúsítottat sikerül őrizetbe venni.
"Értesítettek a többnapos katonai művelet kezdetéről a körzetben, és a hadsereg földtorlaszokat emelt" - mondta az al-Arabi csatornának Tubász kormányzója. "A művelet célja a palesztin civilek üldözése. A környéken megbénult a közlekedés, és veszély fenyegeti a civilek életét, különösen az idősekét, a betegeké és a gyerekekét. Az izraeli megszállás kész tényeket elé akarja állítani az ott élőket. Nem igaz, hogy körözött személyek lennének a körzetben. A hadsereg a körzet földrajzi elhelyezkedése miatt támadott" - állította.
A hadsereg nagy erőkkel, buldózerekkel vonult be Tubászba és Tamunba, miközben helikopterek köröztek felettük
- közölte a Wafa palesztin hírügynökség. Tubászban bezártak minden iskolát és óvodát, és a kormányzó elrendelte a kormányzati és magánintézmények leállítását is.
Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images
