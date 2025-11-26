  • Megjelenítés
Bevonult az izraeli hadsereg Ciszjordániába, teljes a káosz
Globál

Bevonult az izraeli hadsereg Ciszjordániába, teljes a káosz

MTI
Átfogó hadműveletet indított az izraeli hadsereg és a Sin Bet belbiztonsági szolgálat szerda hajnalban Ciszjordánia északi részén - jelentette a katonai szóvivő.

Az éjjel kezdődött "megelőző, kezdeményező műveletek célja a terrorcsoportok szerveződésének, a terrorista infrastruktúra kialakulásának a meghiúsítása a térségben." A több napig tartó razziák elsősorban a ciszjordániai menekülttáborokat érintik.

Tamun és Tubász, környékén a hadsereg hajnali négytől kijárási tilalmat rendelt el. Az izraeli katonák célja az IDF jelentése szerint az, hogy megakadályozzák a palesztin fegyveres csoportok újjászerveződését, felkutassák a robbanószerkezeteket és a fegyvereket.

A razziákon átkutatják a falvakat, és a hírszerzés előzetes információi alapján körözött személyeket vesznek őrizetbe. Az akciók nyomán kiterjedt házkutatások és kihallgatások is várhatók, köztük a Sin Bet által régóta keresett gyanúsítottaké.

A közelmúltban ebben a térségben - a "falvak ötszöge" területén, - gyakran az izreali katonákra támadtak, és pokolgépeket helyeztek el a közelükben. Az új hadművelet időtartama annak katonai eredményeitől függ, hogy mennyi fegyvert sikerül lefoglalni és hány gyanúsítottat sikerül őrizetbe venni.

Még több Globál

Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Asztalra csapott Európa erős embere: "Putyinnak meg kell értenie, hogy nincs esélye megnyerni ezt a háborút!"

Elképesztően látványos videókon a támadás: drónok csaptak le az üzemre, 970 kilométer mélyen Oroszország belsejében

"Értesítettek a többnapos katonai művelet kezdetéről a körzetben, és a hadsereg földtorlaszokat emelt" - mondta az al-Arabi csatornának Tubász kormányzója. "A művelet célja a palesztin civilek üldözése. A környéken megbénult a közlekedés, és veszély fenyegeti a civilek életét, különösen az idősekét, a betegeké és a gyerekekét. Az izraeli megszállás kész tényeket elé akarja állítani az ott élőket. Nem igaz, hogy körözött személyek lennének a körzetben. A hadsereg a körzet földrajzi elhelyezkedése miatt támadott" - állította.

A hadsereg nagy erőkkel, buldózerekkel vonult be Tubászba és Tamunba, miközben helikopterek köröztek felettük

- közölte a Wafa palesztin hírügynökség. Tubászban bezártak minden iskolát és óvodát, és a kormányzó elrendelte a kormányzati és magánintézmények leállítását is.

Kapcsolódó cikkünk

Izrael újabb légicsapásokat hajtott végre Gázában

Véget érhet a szappanopera a világ legmodernebb vadászgépével: Trump döntött, mehet az F-35A és ezzel minden megváltozhat

Címlapkép forrása: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Amerika közölte Zelenszkij elnökkel: Ukrajna gyakorlatilag elvesztette a háborút
Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility