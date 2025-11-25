Kapufát rúgott Donald Trump és szövetségese – Megúszhatják a felelősségre vonást az elnök esküdt ellenségei?

Cameron McGowan Currie bíró megállapította, hogy a Trump által Kelet-Virginia ügyészi hivatalába ideiglenesen kinevezett Lindsey Halligan megbízása érvénytelen.
A Bill Clinton által kinevezett bíró szerint "Ms. Halligan hibás kinevezéséből fakadó minden cselekmény" – beleértve a két vádemelést –
"az államhatalom jogszerűtlen gyakorlása volt", ezért semmis.
A bíró az ügyeket anélkül vetette el, hogy azokról érdemben határozott volna, így elvileg újból vádat emelhetnek James Comey volt FBI-igazgató és Letitia James New York állami főügyész ellen. McGowan Currie ugyanakkor jelezte: Comey ügyében ez nem garantált, mert az ellene felrótt bűncselekmények időközben elévülhettek.
Pam Bondi igazságügyi miniszter kijelentette:
Minden rendelkezésre álló jogi lépést megteszünk, beleértve az azonnali fellebbezést is, hogy felelősségre vonjuk Letitia Jamest és James Comey-t.
A demokrata párti James közleményben úgy reagált: "Félelem nélkül állok ezekkel az alaptalan vádakkal szemben, miközben minden nap a New York-iakért harcolok."
Comey a közösségi médiában kifejezte háláját, és elmondta:
Üzenetet kell küldenünk, hogy az elnök nem használhatja az igazságügyi minisztériumot politikai ellenfelei célba vételére.
Halligan kinevezésének érvénytelenítése bizonytalanságot okozott a folyamatban lévő ügyek kezelésében.
Trump azután nevezte ki korábbi személyes ügyvédjét, az ügyészi tapasztalattal nem bíró Halligant Kelet-Virginia szövetségi ügyészévé, hogy elődjét, Erik Siebertet menesztette.
sajtóértesülések szerint azért, mert siebert tudatta az igazságügyi minisztériummal, hogy nem talált elegendő bizonyítékot James perbe fogásához.
Comey és James védői szerint a szenátus vagy a kerület bíráinak jóváhagyása előtt egy ideiglenes amerikai ügyész legfeljebb 120 napig töltheti be a tisztséget, és
ez a határidő már lejárt, mire Halligan hivatalba lépett.
A bíróság ennek az álláspontnak adott igazat.
Halligan egyébként korábban elismerte, hogy a vádemeléssel megbízott esküdtszék (grand jury) egésze nem bólintott rá a Comey elleni vádiratra annak módosítása után. Ez komoly eljárásjogi aggályokat vetett fel, veszélybe sodorva a vádemelés jogszerűségét.
Comey ellen szeptemberben emeltek vádat a Kongresszus félrevezetése és akadályozása miatt, de ártatlannak vallotta magát. James ellen októberben valótlan pénzintézeti nyilatkozattétel és banki csalás vádjával indítottak pert. Ő is ártatlannak vallotta magát.
A címlapkép illusztráció.
