Egyre súlyosabb a helyzet Zaporizzsjában: hamarosan indulhat az ostrom

Folyamatosan arról szólnak a harctéri jelentések Ukrajnában, hogy az ország déli részén található Zaporizzsja megyében az ukrán védelem egyre rosszabb helyzetben van.

Az orosz védelmi minisztérium két település elfoglalását jelentette, ezt pedig megerősítette a háborús eseményeket a nyílt forráskódú adatok (OSINT) alapján követő DeepState is. Az egyik a Zaporizzsja megyei Viszoke, a másik pedig a Donyeck megyei Promint. Mindkét falu a frontvonal forró szakaszán található, ami tovább erősíti az orosz csapatok haladásáról szóló jelentéseket.

Előbbi Huljapole mellett található, amely a déli frontvonal egyik megerősített erődjévé vált az elmúlt években. Korábban az orosz erők rendre dél felől igyekeztek bevenni a települést, azonban ezek a próbálkozások sikertelenek maradtak, ezt nevezték az egész frontvonal egyik legstabilabb részének. A mostani helyzet viszont más, mivel kelet felől érték el a várost. Az oroszbarát milbloggerek már arról írnak, hogy

az orosz hadsereg be is lépett a településre, legalábbis annak külső részére.

A beszámoló szerint ezek kisebb beszivárgó rohamcsapatok lehetnek.

In the Hulyaipole and Pokrovsk'e directions, Russian forces continue to rapidly advance east of the Haichur River amid a continued local collapse of Ukrainian lines.In the north, Russian forces continued their assault operations along the tactical heights towards the Haichur… pic.twitter.com/QuSCSMabR4 https://t.co/QuSCSMabR4 — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 26, 2025

Az egyik ilyen beszámoló szerint az orosz hadsereg közel 60 négyzetkilométeres területi nyereségre tett szert, és hamarosan indulhat Huljapole ostroma. Mindez azt jelentené, hogy az oroszok bevehetik az egyik legfontosabb védelmi pontot Zaporizzsja irányában. Ugyanakkor a műveletek rengeteg veszteséggel járnak Moszkva számára, ez pedig meghatározza a támadás sebességét is. Egyelőre tehát nem várható, hogy ezen a területen az eddiginél jobban felgyorsulhat a támadás, valamint kérdéses, hogy mennyi időt vesz igénybe a város elfoglalása.

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images