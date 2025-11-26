Egyre súlyosabb a helyzet Zaporizzsjában: hamarosan indulhat az ostrom

Az orosz védelmi minisztérium két település elfoglalását jelentette, ezt pedig megerősítette a háborús eseményeket a nyílt forráskódú adatok (OSINT) alapján követő DeepState is. Az egyik a Zaporizzsja megyei Viszoke, a másik pedig a Donyeck megyei Promint. Mindkét falu a frontvonal forró szakaszán található, ami tovább erősíti az orosz csapatok haladásáról szóló jelentéseket.
Előbbi Huljapole mellett található, amely a déli frontvonal egyik megerősített erődjévé vált az elmúlt években. Korábban az orosz erők rendre dél felől igyekeztek bevenni a települést, azonban ezek a próbálkozások sikertelenek maradtak, ezt nevezték az egész frontvonal egyik legstabilabb részének. A mostani helyzet viszont más, mivel kelet felől érték el a várost. Az oroszbarát milbloggerek már arról írnak, hogy
az orosz hadsereg be is lépett a településre, legalábbis annak külső részére.
A beszámoló szerint ezek kisebb beszivárgó rohamcsapatok lehetnek.
In the Hulyaipole and Pokrovsk'e directions, Russian forces continue to rapidly advance east of the Haichur River amid a continued local collapse of Ukrainian lines.In the north, Russian forces continued their assault operations along the tactical heights towards the Haichur… pic.twitter.com/QuSCSMabR4 https://t.co/QuSCSMabR4— AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 26, 2025
Az egyik ilyen beszámoló szerint az orosz hadsereg közel 60 négyzetkilométeres területi nyereségre tett szert, és hamarosan indulhat Huljapole ostroma. Mindez azt jelentené, hogy az oroszok bevehetik az egyik legfontosabb védelmi pontot Zaporizzsja irányában. Ugyanakkor a műveletek rengeteg veszteséggel járnak Moszkva számára, ez pedig meghatározza a támadás sebességét is. Egyelőre tehát nem várható, hogy ezen a területen az eddiginél jobban felgyorsulhat a támadás, valamint kérdéses, hogy mennyi időt vesz igénybe a város elfoglalása.
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
Kínai techóriások zuhannak a tőzsdén: Amerika újabb csapást mért a távol-keleti vállalatokra
A kínai hadsereg támogatásával vádolja a cégeket az amerikai kormány.
Egyre súlyosabb a helyzet Zaporizzsjában: hamarosan indulhat az ostrom
Sorra esnek el a települések.
Felforgatta a piacokat a brit költségvetés botrányos bemutatása
Végül történelmi napot zártak.
Hatalmas győzelmet aratott Donald Trump: ejtették ellene a vádat a történelmi összeesküvési ügyben
Ezzel vége a történelmi ügynek.
Ingatlaneladások miatt lett nyereséges a Rába
Egyszeri tételek tolták meg a profitot.
Káoszba fulladt a brit költségvetés várva várt bemutatása
A képviselők és a befektetők is csak kapkodták a fejüket.
Lehet, hogy Moszkva most intett be végleg a béketervnek: azt mondják, szó sem lehet erről
Vége lehet a reményeknek.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?
A szerdai Cheklistben a magyar nagybank részvényprogramjának érdekességei.
Utolérte Trumpot Biden átka – Az ukrajnai béke sem mentené meg a Fehér Ház urát?
A New York-i szocialistával mindenesetre megtalálták a közös hangot.
Most kiderült, mitől tartanak a legjobban a szupergazdag magyarok
Szépen nőtt a vagyonuk.