  • Megjelenítés
Egyre súlyosabb a helyzet Zaporizzsjában: hamarosan indulhat az ostrom
Globál

Egyre súlyosabb a helyzet Zaporizzsjában: hamarosan indulhat az ostrom

Portfolio
Folyamatosan arról szólnak a harctéri jelentések Ukrajnában, hogy az ország déli részén található Zaporizzsja megyében az ukrán védelem egyre rosszabb helyzetben van.

Az orosz védelmi minisztérium két település elfoglalását jelentette, ezt pedig megerősítette a háborús eseményeket a nyílt forráskódú adatok (OSINT) alapján követő DeepState is. Az egyik a Zaporizzsja megyei Viszoke, a másik pedig a Donyeck megyei Promint. Mindkét falu a frontvonal forró szakaszán található, ami tovább erősíti az orosz csapatok haladásáról szóló jelentéseket.

Előbbi Huljapole mellett található, amely a déli frontvonal egyik megerősített erődjévé vált az elmúlt években. Korábban az orosz erők rendre dél felől igyekeztek bevenni a települést, azonban ezek a próbálkozások sikertelenek maradtak, ezt nevezték az egész frontvonal egyik legstabilabb részének. A mostani helyzet viszont más, mivel kelet felől érték el a várost. Az oroszbarát milbloggerek már arról írnak, hogy

az orosz hadsereg be is lépett a településre, legalábbis annak külső részére.

A beszámoló szerint ezek kisebb beszivárgó rohamcsapatok lehetnek.  

Még több Globál

Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Szinte a semmiből robbant be az ukrajnai béketárgyalások kulcsszereplője: rajta múlhat, hogy alakulnak a megbeszélések

Megdőlt az ukrajnai béketerv egyik legfontosabb pontja: valójában nem is lehetett szó semmiféle korlátozásról

Az egyik ilyen beszámoló szerint az orosz hadsereg közel 60 négyzetkilométeres területi nyereségre tett szert, és hamarosan indulhat Huljapole ostroma. Mindez azt jelentené, hogy az oroszok bevehetik az egyik legfontosabb védelmi pontot Zaporizzsja irányában. Ugyanakkor a műveletek rengeteg veszteséggel járnak Moszkva számára, ez pedig meghatározza a támadás sebességét is. Egyelőre tehát nem várható, hogy ezen a területen az eddiginél jobban felgyorsulhat a támadás, valamint kérdéses, hogy mennyi időt vesz igénybe a város elfoglalása.

Kapcsolódó cikkünk

Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Visszakozott Trump a béketerv kapcsán, szivárogtattak az amerikai-orosz egyeztetésről – Híreink az orosz-ukrán frontról szerdán
Bíróságra citálják Ursula von der Leyent, besokalltak a legújabb húzása miatt
Vörös vonalat lépett át a béketerv: az oroszok szerint ez lesz a következő háború oka
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility