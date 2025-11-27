Elképesztő számot mondott be az ukrán pilóta - Kőkemény véleményt alkotott a nyugati vadászgépekről

Az ukrán vadászpilóta gépe elsősorban R.550 Magic típusú, rövid hatótávolságú levegő-levegő rakétákkal felszerelve látja el légvédelmi feladatait.

A pilóta szerint ez a rakéta közel százszázalékos találati aránnyal működik.

A pilóta elmondása szerint korábban szovjet gyártmányú Szu-27-essel repült, a Mirage-ra való átképzést Franciaországban végezte, mintegy hat hónap alatt.

Az interjúból kiderült az is, hogy az ukrán pilóták az orosz támadások elkerülése érdekében rendszeresen váltogatják a bázisaikat - a nyilatkozónak az aktuális légibázis már a harmadik állomáshelye volt.

Az egyik közelmúltbeli bevetésre azonban így is orosz támadás közben került sor, Sahed drónok és orosz rakéták tüzében, de sikerült kimenteni a nyugati eszközöket.

A sikerek ellenére a pilóta kiemelte az általa vélt legfőbb hiányosságot: szerinte nagyobb hatótávolságú fegyverekre lenne szükség, amelyek hatékonyak az ellenséges eszközök nagy száma ellen. Ráadásul elvárás az is, hogy legyenek olcsóak is.

Hangsúlyozta azt is, hogy Ukrajnának több modern vadászgépre és fegyverzetre van szüksége.

A jövőbeli lehetőségekről szólva elmondta, hogy más nyugati gépekre viszonylag könnyű lenne átállni, különösen a francia Rafale-ra, amely hasonló rendszereket használ. Hozzátette: ha felajánlanák neki az F-35-öst, a Rafale-t vagy a Gripent, habozás nélkül váltana.

