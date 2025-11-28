  • Megjelenítés
Bejelentette Donald Trump: meghalt a katona, akit fényes nappal lőttek le Amerika szívében
MTI
|
Portfolio
Meghalt a Fehér Ház közelében szerdán merénylet áldozatává vált egyik katona, a Nemzeti Gárda tagja - jelentette be Donald Trump amerikai elnök.

Az elnök a hálaadás napja alkalmából katonáknak tartott videókonferencia keretében jelentette be, hogy Sarah Beckstrom belehalt sebesüléseibe. A 20 éves Sarah Beckstromra és társára, a 24 éves Andrew Wolfe-ra Washington belvárosában támadt rá szerdán lőfegyverrel egy afgán állampolgárságú, menedékjoggal rendelkező férfi.

Donald Trump elmondta, hogy

Andrew Wolfe állapota továbbra is súlyos, az "életéért küzd".

Beckstrom és Wolfe a nyugat-virginiai nemzeti gárda tagjaként hálaadás idejére önként vállalta, hogy a fővárosban marad szolgálatra, ahol a közbiztonsági javítását célzó intézkedéssorozat keretében a helyi hatóságok mellett támogató feladatot láttak el.

Donald Trump az elhunyt katonát kiváló személyiségként méltatta, aki 2023 júniusa óta szolgált a Nemzeti Gárdában. Beszámolt arról, hogy a szülők ott voltak a kórházban a halálakor.

Jeannine Pirro, a főváros szövetségi ügyésze csütörtökön sajtótájékoztatón közölte: az eddigi nyomozás már kiderítette, hogy az elkövető, a 29 éves Rahmanullah Lakanwal autóval utazott mintegy négyezer kilométert a fővárosba Washington állambeli lakhelyéről (Washington D.C. a keleti parton, míg Washington állam a nyugati parton fekszik, a kettő nem összekeverendő).

Tettének pontos indítékát egyelőre nem ismerik.

Hozzátette, hogy a férfi legsúlyosabb felelősségre vonásra számíthat, a végső vádak függenek a két áldozat állapotától.

Pam Bondi igazságügyi miniszter egy csütörtök reggeli interjúban a Fox News hírtelevízióban utalt arra, hogy amennyiben a katonák nem épülnek fel, az ügyészség halálbüntetést kezdeményező vádiratot állít össze.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) igazgatója csütörtöki sajtótájékoztatón arról is beszámolt, hogy házkutatást kezdeményeztek az elkövető otthonában, a környezetében élőket pedig kihallgatják a nyomozás keretében, ami terrortámadás gyanújával zajlik.

John Ratcliffe, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója a Fox News hírtelevíziónak adott nyilatkozatban közölte, hogy

a merénylő az afgán hadsereg katonájaként együttműködött az amerikai hadsereggel és az amerikai Központi Hírszerző Ügynökséggel (CIA)

a dél-afganisztáni Kandahárban, ahol az Egyesült Államok egyik legjelentősebb támaszpontja működött 2021 előtt.

Rahmanullah Lakanwal 2021-ben érkezett az Egyesült Államokba a Biden-kormányzat által indított program keretében, amelyben több tízezer afgánt evakuáltak és telepítettek át az Egyesült Államokba az országból való kivonulás után. A férfi a családjával érkezett az Egyesült Államokba. Lakanwal 2024-ben tartózkodása meghosszabbítása érdekében menedékkérelmet adott be az amerikai hatóságoknál, a menekültstátuszt idén áprilisban kapta meg.

Az amerikai kormányzat a szerdai támadást követően bejelentette, hogy

azonnali hatállyal felfüggeszti az afgán állampolgárok menedék- és bevándorlási kérelmeinek elbírálását,

miután kiderült, hogy az elkövető is menedékkérőként tartózkodott az Egyesült Államokban.

Trump szerdán a támadást követően kiadott első videóüzenetében kijelentette, hogy minden, a Biden-kormányzat idején az Egyesült Államokba érkezett külföldit újra át kell vizsgálni. Hozzátette, minden szükséges intézkedést meg kell hozni annak érdekében, hogy eltávolítsanak "bármely külföldit, bármely országból is érkezett, aki nem tartozik ide, és országunknak nem származik haszna belőle".

A republikánus elnök azt is megerősítette, hogy a főváros, Washington közbiztonságának megerősítése érdekében indított műveletet kiterjesztik, és további 500 nemzeti gárdistát vezényelnek a városba.

Donald Trump közbiztonsági intézkedéseinek keretében a nemzeti gárda több mint kétezer tagját mozgósították. Naponta több százan vannak szolgálatban az amerikai főváros közterein augusztus óta, hogy segítsenek a bűncselekmények elleni hatósági intézkedésekben. A nemzeti gárda több más amerikai nagyvárosban is jelen van támogató szerepben.

Címlapkép forrása: Pete Marovich/Getty Images

