A CIA-nak dolgozott az afgán gyanúsított – Új részletek derültek ki a Fehér Háznál történt támadásról
A CIA-nak dolgozott az afgán gyanúsított – Új részletek derültek ki a Fehér Háznál történt támadásról

Az afgán férfi, aki tegnap a Fehér Ház közelében tüzet nyitott két nemzeti gárdistára, korábban a CIA által támogatott amerikai katonai egységekkel dolgozott együtt Afganisztánban - közölte az amerikai hírszerzési ügynökség a Wall Street Journal alapján.

Az őrizetbe vett 29 éves afgán állampolgárt, Rahmanullah Lakanwalt azzal gyanúsítják, hogy szerdán kora délután lesből támadva lelőtt két nemzeti gárdistát – egy nőt és egy férfit – Washington D. C. belvárosában. Donald Trump "terrortámadásnak" nevezte az esetet.

Jim Ratcliffe, a CIA igazgatója csütörtökön elmondta: Lakanwal 2021 szeptemberében, az amerikai csapatok afganisztáni kivonulása után érkezett az Egyesült Államokba. Mint kiderült,

A gyanúsított Kandahárban együttműködött az amerikai kormányzattal, beleértve a CIA-t is.

A vélt tettes 2024-ben menedékjogért folyamodott, amit idén tavasszal hagytak jóvá. Kash Patel FBI-igazgató szerint a pontos amerikai kötődései még vizsgálat alatt állnak.

A két nemzeti gárdista mindeközben továbbra is kritikus állapotban van - tudatta Pam Bondi igazságügyi miniszter. Bondi a Fox News-nak arról beszélt, akár halálbüntetést kérhetnek az elkövetőre, akit terrorizmussal is megvádolhatnak.

Frissítés: A meglőtt két egyenruhást a 24 éves Andrew Wolfe-ként és a 20 éves Sarah Beckstromként azonosították, és képet is nyilvánosságra hoztak róluk.

Jeanine Pirro szövetségi ügyész tájékoztatása szerint ugyanakkor három vádpont emelése várható – a két nyugat-virginiai gárdista állapotától függően – halálokozás szándékával elkövetett testi sértés miatt, mely következtében 15 év szabadságvesztésre ítélhető a férfi.

A CNN tudósítása szerint a nyomozók még dolgoznak a lövöldöző indítékán, erről nem osztottak meg információt.

Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok Bevándorlási és Állampolgársági Szolgálata (USCIS) szerdán az X-en közölte, hogy "a biztonsági és átvilágítási protokollok további felülvizsgálatáig" felfüggeszti valamennyi afgán állampolgár bevándorlási kérelmének feldolgozását.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Anthony Peltier

