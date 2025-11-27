A CIA-nak dolgozott az afgán gyanúsított – Új részletek derültek ki a Fehér Háznál történt támadásról

Az őrizetbe vett 29 éves afgán állampolgárt, Rahmanullah Lakanwalt azzal gyanúsítják, hogy szerdán kora délután lesből támadva lelőtt két nemzeti gárdistát – egy nőt és egy férfit – Washington D. C. belvárosában. Donald Trump "terrortámadásnak" nevezte az esetet.

Jim Ratcliffe, a CIA igazgatója csütörtökön elmondta: Lakanwal 2021 szeptemberében, az amerikai csapatok afganisztáni kivonulása után érkezett az Egyesült Államokba. Mint kiderült,

A gyanúsított Kandahárban együttműködött az amerikai kormányzattal, beleértve a CIA-t is.

A vélt tettes 2024-ben menedékjogért folyamodott, amit idén tavasszal hagytak jóvá. Kash Patel FBI-igazgató szerint a pontos amerikai kötődései még vizsgálat alatt állnak.

A két nemzeti gárdista mindeközben továbbra is kritikus állapotban van - tudatta Pam Bondi igazságügyi miniszter. Bondi a Fox News-nak arról beszélt, akár halálbüntetést kérhetnek az elkövetőre, akit terrorizmussal is megvádolhatnak.

Frissítés: A meglőtt két egyenruhást a 24 éves Andrew Wolfe-ként és a 20 éves Sarah Beckstromként azonosították, és képet is nyilvánosságra hoztak róluk.

'SHOT ON THE STREET': U.S. Attorney for D.C. Jeanine Pirro says National Guard members Sarah Beckstrom, 20, and Andrew Wolfe, 24, were sworn in less than 24 hours before the attack, and both remain in critical condition. pic.twitter.com/UcDLli3xkU https://t.co/UcDLli3xkU — Fox News (@FoxNews) November 27, 2025

Jeanine Pirro szövetségi ügyész tájékoztatása szerint ugyanakkor három vádpont emelése várható – a két nyugat-virginiai gárdista állapotától függően – halálokozás szándékával elkövetett testi sértés miatt, mely következtében 15 év szabadságvesztésre ítélhető a férfi.

A CNN tudósítása szerint a nyomozók még dolgoznak a lövöldöző indítékán, erről nem osztottak meg információt.

Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok Bevándorlási és Állampolgársági Szolgálata (USCIS) szerdán az X-en közölte, hogy "a biztonsági és átvilágítási protokollok további felülvizsgálatáig" felfüggeszti valamennyi afgán állampolgár bevándorlási kérelmének feldolgozását.

