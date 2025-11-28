Radikális fordulatot jelentett be Donald Trump: "fordított migráció" és tömeges deportálás jön az Egyesült Államokban

A Hálaadás napját záró üzenetében radikális változásokat jelentett be Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok migrációs politikájában: teljesen leáll a „harmadik világból” érkezők befogadása és tömeges deportálások jönnek; Washington mindenkit el akar küldeni, aki nem hoznak „nettó hasznot” Amerikának.

Donald Trump elnök a változásokat Truth Socialön jelentette be, két nagyon hosszú posztban kritizálja Joe Biden amerikai elnök migrációs politikáját, az illegális és legális bevándorlók által okozott vélt vagy valós problémákat, a bevándorlók szociális ellátására fordított kiadások mennyiségét. A poszt apropóját vélhetően a tegnapi, nemzeti gárdisták elleni támadás adja, mely során egy Afganisztánból érkező (korábban CIA-t segítő) bevándorló egyenruhásokra lőtt le Washingtonban.

Trump a következő – kifejezetten radikális – változásokat jelentette be:

„véglegesen szünetel” (permanently pause) a bevándorlók befogadása harmadik világbeli országokból (nem konkretizálta, pontosan mely országok ezek), törli a Joe Biden által befogadott bevándorlók tartózkodási engedélyét, deportál mindenkit, aki nem „nettó haszon” az Egyesült Államok számára és „képtelen szeretni Amerikát”, felfüggeszti az összes nem amerikai állampolgárnak biztosított szövetségi támogatást, megfosztja azon bevándorlók honosítását, akik „aláássák a belső békét”, deportál minden külföldi állampolgárt, aki „közteher,” biztonsági kockázat, vagy „nem kompatibilis a Nyugati Civilizációval”.

Csak a FORDÍTOTT MIGRÁCIÓ jelent gyógyírt erre a helyzetre”

- írja Trump, majd boldog Hálaadást kíván mindenkinek, aki nem rabol, gyilkol és fosztogat az Egyesült Államokban.

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images