  • Megjelenítés
Radikális fordulatot jelentett be Donald Trump:
Globál

Radikális fordulatot jelentett be Donald Trump: "fordított migráció" és tömeges deportálás jön az Egyesült Államokban

Portfolio
A Hálaadás napját záró üzenetében radikális változásokat jelentett be Donald Trump amerikai elnök az Egyesült Államok migrációs politikájában: teljesen leáll a „harmadik világból” érkezők befogadása és tömeges deportálások jönnek; Washington mindenkit el akar küldeni, aki nem hoznak „nettó hasznot” Amerikának.

Donald Trump elnök a változásokat Truth Socialön jelentette be, két nagyon hosszú posztban kritizálja Joe Biden amerikai elnök migrációs politikáját, az illegális és legális bevándorlók által okozott vélt vagy valós problémákat, a bevándorlók szociális ellátására fordított kiadások mennyiségét. A poszt apropóját vélhetően a tegnapi, nemzeti gárdisták elleni támadás adja, mely során egy Afganisztánból érkező (korábban CIA-t segítő) bevándorló egyenruhásokra lőtt le Washingtonban.

Trump a következő – kifejezetten radikális – változásokat jelentette be:

  1. „véglegesen szünetel” (permanently pause) a bevándorlók befogadása harmadik világbeli országokból (nem konkretizálta, pontosan mely országok ezek),
  2. törli a Joe Biden által befogadott bevándorlók tartózkodási engedélyét,
  3. deportál mindenkit, aki nem „nettó haszon” az Egyesült Államok számára és „képtelen szeretni Amerikát”,
  4. felfüggeszti az összes nem amerikai állampolgárnak biztosított szövetségi támogatást,
  5. megfosztja azon bevándorlók honosítását, akik „aláássák a belső békét”,
  6. deportál minden külföldi állampolgárt, aki „közteher,” biztonsági kockázat, vagy „nem kompatibilis a Nyugati Civilizációval”.

Csak a FORDÍTOTT MIGRÁCIÓ jelent gyógyírt erre a helyzetre”

- írja Trump, majd boldog Hálaadást kíván mindenkinek, aki nem rabol, gyilkol és fosztogat az Egyesült Államokban.

Még több Globál

Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez

Rászóltak Oroszországra: ne vigyétek háborúzni az állampolgárainkat!

Kapcsolódó cikkünk

"Imádkozzunk és tartsuk szárazon a puskaport" – Ez Orbán Viktor és Donald Trump találkozójának a tétje

Kimondta Brüsszel: megvan, ki csatlakozhat legközelebb az Európai Unióhoz

Kimondták: óriási fordulatot vett a globális migráció

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Súlyos károk: Oroszország elveszthette az egyik kritikus fontosságú űrkikötőjét
Putyin: Orbánt bármikor szívesen látjuk, van még egy elrendezetlen ügyünk
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility