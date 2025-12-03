Új csúcsra száguldott ma a forint, de délután megtört a lendülete

380 helyett 382: gyengül a forint a csúcsdöntés után
A reggeli csúcsdöntés után előbb stabilizálódott, majd délután elromlott a hangulat a hazai devizapiacokon. A forint árfolyama az elmúlt percekben gyorsuló ütemben gyengült az euróval szemben, az árfolyam pedig lassan a 382-t közelíti (381,6-on áll a kurzus).
A dollár árfolyamán szintén számottevő forintgyengülés látszik, a zöldhasú jegyzése a kora délutáni 326,3-as mélypontról 327,1-ig emelkedett.
Helyzet van a dollárban, mindenki figyel?
Nagy dolgok történtek az elmúlt napokban. Egyre közelebb kerültünk ahhoz, hogy megtudjuk, ki lesz az új Fed-elnök, miközben a világgazdaságban is hamarosan új szelek fújnak. Egy ilyen helyzetben a dollár is döntési helyzetbe kerül és úgy néz ki meg is van, hogy merre tovább. A nagy sztori 2026-ban jön, de ennek az első lába most indulhat el.
Esni kezdett a forint
Már 381,4 az euró jegyzése.
Kelet-Európa profitál leginkább az amerikai devizapiaci fordulatból
A feltörekvő piaci devizák erősödtek a dollárral szemben az amerikai kamatcsökkentési várakozások erősödése és a nemzetközi kockázatvállalási kedv élénkülése miatt - írta a Bloomberg.
Felszúrt a forint árfolyama
381,1-ig szúrt fel a forint árfolyama az euróval szemben, azóta 380,9-ig mérséklődött a jegyzés.
A dollár árfolyamában szintén látható volt egy kisebb megugrás, de az elmúlt percekben a kurzus visszacsökkent a 326,3-as szintre.
Nagy bajok vannak a tengerentúlon
A vártnál sokkal rosszabb lett az ADP foglalkoztatottsági adata és ennek a kamatpálya szempontjából van igazán jelentősége.
326 felé közelít a dollár árfolyama
Apránként gyengült a dollár a délelőtti és a kora délutáni órákban:
- a zöldhasú egysége már csak 326,3 forintba kerül,
- az euró jegyzése pedig egészen 1,166 dollárig emelkedett.
A dolláron igen, az eurón nem talál fogást a forint
Ezidáig nem tudta áttörni a 380-as ellenállást a forint az euróval szemben, a jegyzés a mai nap folyamán a 380,5-381,0-es sávban ingadozik (most épp 380,8).
A dollárral szemben viszont a reggeli csúcs közelében jár a forint árfolyama, a kurzus az elmúlt percekben 326,5 alá csökkent.
Egyelőre nincs újabb csúcstámadás
Továbbra is a 380,5-381,0-s sávban ingadozik az euró árfolyama, a jegyzés most 380,7.
Történelmi mélyponton Ázsia idei leggyengébb devizája
Az indiai rúpia szerdán történelmi mélypontra süllyedt: az USD/INR árfolyam 90 egység fölé emelkedett. A deviza leértékelődését a külkereskedelmi hiány emelkedése, a külföldi tőkekivonás, illetve a jegybanki beavatkozás hiánya miatt erősödő spekuláció fűti.
Gyengülni kezdett a dollár
Esni kezdett a dollár az elmúlt percekben: a forinttal szembeni jegyzés egészen 326,5-ig (a reggeli mélypont közelébe) csökkent, míg az euróval szembeni kurzus október közepe óta nem látott szintre emelkedett (1,165).
Korrigál a jen
Az elmúlt hetek egyik legizgalmasabb devizapiaci sztorija a japán jen gyengülése, amit főként a kormány laza fiskális és monetáris gazdaságpolitikai stratégiája táplál. Az elmúlt napokban a japán jegybank olyan jelet adott, amely erősítette a decemberi kamatemelési várakozásokat, így ha időlegesen is, de megállt a fizetőeszköz leértékelődése. A dollár egységéért most 155,5 jent kell fizetni a devizapiacon, ami szűk 2 egységgel kevesebb a november 20-i csúcsértéknél.
Magához tért az európai gazdaság
Az euróövezeti üzleti aktivitás novemberben két és fél éve nem látott szintre erősödött - derül ki a novemberi beszerzésimenedzser-indexekből.
Kritikus mélyponton az áremelkedés: négyéves rekordot döntött meg a gazdag európai ország
A svájci infláció novemberben éves összevetésben nullára lassult, ami növeli a tartós defláció kockázatát és nyomást helyez a monetáris politikára - számolt be a Bloomberg.
Erőre kapott a forint
Újra erősödni kezdett a hazai fizetőeszköz a legfontosabb nemzetközi kulcsvalutákkal szemben: az euró jegyzése 380,5-ig, a dolláré pedig 326,8-ig mérséklődött.
Hasonló trend látható a svájci frank - forint piacon is, ahol a jegyzés egy kisebb reggeli forintgyengülés után most 407,9-re mérséklődött.
Folytatódik a forint gyengülése
Tovább emelkedett az euró-forint kurzus az elmúlt percekben, most 380,9 a jegyzés.
A dollár ellenében szintén gyengül a hazai fizetőeszköz, a zöldhasú jegyzése 327 felett is járt aqz elmúlt percekben.
Visszapattant a forint
Visszapattant a forint árfolyama a reggeli 380 körüli szintről: a jegyzés mostanra 380,7-ig emelkedett.
50 napos mozgóátlaga felett az euró a dollárral szemben
Az euró-dollár árfolyam áttörte az 50 napos mozgóátlagát, és 1,1640-on állt, ami 0,16 százalékos napi emelkedésnek felel meg, közvetlenül az európai feldolgozóipari adatok közzététele előtt. A friss euróövezeti infláció a vártnál enyhén magasabb, 2,2 százalék lett.
A közös európai valuta idén több mint 12 százalékkal erősödött, ennyit 2017 óta nem emelkedett az árfolyam.
A mozgást a gyengülő dollár támogatta, amelyre az év elején a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságok, mostanában pedig az amerikai kamatcsökkentések növekvő valószínűsége nehezedett.
Az Európai Központi Bank két hét múlva ülésezik, és széles körben kamattartásra számítanak. A piac mindössze körülbelül 25 százalékos esélyt áraz bármilyen jövő évi lazításra.
Az EKB júniusig összesen 2 százalékponttal csökkentette a kamatokat, azóta kivár. Ez támaszt adhat az eurónak, különösen mivel a kereskedők 2026 végéig 90 bázispontnyi amerikai kamatcsökkentést áraznak.
Forrás: Refinitiv
Brüsszel döntött Magyarország ultimátumáról: megvan a határidő, amíg le kell válni az orosz földgázról
Az Európai Unió közel áll a történelmi döntéshez, hogy teljesen levágja magáról az orosz fosszilis energiahordozók importját: az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács megállapodott, hogy 2026 végéig megszűnik az orosz LNG-import, 2027 őszéig pedig a vezetékes szállítások is leállnak. A döntés nem szankciós, hanem kereskedelmi korlátozásokról szóló döntés, emellett új jogi kötelezettség is, amely előírja a tagállamoknak — köztük Magyarországnak —, hogy konkrét diverzifikációs tervet tegyenek le az asztalra. Az átalakítás hátterében az orosz energiafüggőség tartós költségei, a globális gázpiac közelgő túlkínálata és az amerikai LNG-behozatal bővítése állnak. A lépést jogilag úgy dolgozták ki, hogy azt egyetlen ország egyedül, így a magyar kormány nem vétózhatja meg.
Új csúcsokon a forint!
Közel két éve nem látott szinten zajlik a kereskedés az euró-forint piacon, az árfolyam reggel egészen 380,25-ig csökkent.
A dollár ellenében még ennél is régebbi rekord dőlt meg: a 326,4-es árfolyamnál legutóbb 2022 februárjában járt a jegyzés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
