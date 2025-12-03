Készülhet a bankrendszer: nagy bejelentés jön az EKB-tól

Christine Lagarde elnök szerint az EKB hamarosan ismerteti a vizsgálat következtetéseit. Egy brüsszeli képviselői meghallgatáson közölte: jövő csütörtökön Luis de Guindos alelnök "nagyon konkrétan" bemutatja azokat az ajánlásokat, amelyek

15 különböző terület egyszerűsítésére irányulnak.

Hozzátette, hogy a munka "kemény, de sikeres" volt, és az egész Eurorendszer – a nemzeti jegybankok szintjén is – jóváhagyta.

Európa több befolyásos jegybankjának vezetői Luis de Guindos irányításával egy úgynevezett magas szintű munkacsoportban dolgoztak együtt, hogy mérsékeljék a bankokra nehezedő szabályozói terheket. Bár hangsúlyozzák, hogy ez nem jelent deregulációt, egyesek attól tartanak, hogy a gyakorlatban mégis ebbe az irányba tolódhatnak az intézkedések.

Az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban a felügyeleti hatóságok gyors ütemben alakítanak át több szabályt. Európai tisztviselők attól tartanak, hogy ez versenyhátrányba hozhatja a kontinens bankjait, ezért most ők is a 2008-as pénzügyi válság után bevezetett kiterjedt szabályanyag egyszerűsítésére összpontosítanak.

Lagarde szerint a jogalkotók döntik el, mely javaslatokat továbbítsák majd az Európai Bizottságnak. Mint mondta, a csomag

könnyebbé teheti a hitelhez jutást a kis- és középvállalkozások számára, és egyszerűsítheti a bankok számára a kockázatok mérését,

a fedezetek értékelését és más kapcsolódó eljárásokat.

