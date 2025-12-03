Fordulópont az USA-ban: elkezdett csökkenni a jegybank vesztesége

Három év óta először csökkent a Fed felhalmozott veszteségét tükröző eszköz értéke.

A jegybank friss adatai szerint a Federal Reserve november eleje óta ismét elegendő bevételt termel ahhoz, hogy nagyon lassan megkezdje a felhalmozott veszteségeket összesítő elszámolási tétel lefaragását. November 5. óta a Fed úgynevezett halasztott eszközének mérete 243,8 milliárd dollárról 243,2 milliárd dollárra mérséklődött. A változás kicsi, de egy többéves trend fordulópontját jelzi - említi meg a Reuters hírügynökség.

Elemzők szerint nehéz megmondani, mennyi időbe telik a halasztott eszköz ledolgozása és a kifizetések újraindítása a Pénzügyminisztérium felé, de valószínűleg évekről lesz szó. Bill Nelson, a Fed korábbi vezető munkatársa, jelenleg a Bank Policy Institute vezető közgazdásza úgy fogalmazott:

úgy tűnik, jó úton haladunk afelé, hogy a 12 tartalékbank együttes nyeresége a folyó negyedévben meghaladja a 2 milliárd dollárt.

A halasztott eszköz a felhalmozott veszteségeket gyűjti össze, amelyeket a Fednek le kell dolgoznia, mielőtt a törvény szerint ismét profitot utalhatna vissza a Pénzügyminisztériumnak. A jegybank működését kötvényportfóliójának bevételei és a pénzügyi szektornak nyújtott szolgáltatások díjai fedezik, a fennmaradó összeget pedig a Pénzügyminisztériumnak utalja.

Ez a konstrukció a modern idők nagy részében stabil bevételi forrása volt a szövetségi költségvetésnek, ám a járvány időszakában megváltozott a helyzet: a Fed 2022 szeptemberétől veszteségessé vált. A pénzügyi rendszer stabilizálása és a gazdaság élénkítése érdekében a jegybank nagy volumenben vásárolt állam- és jelzálogpapírokat, hogy lenyomja a hosszú hozamokat. Eszközállománya 2022 nyarára több mint a kétszeresére, mintegy 9 ezer milliárd dollárra nőtt.

A probléma épp akkor éleződött ki, amikor az állomány tetőzött. Az infláció megugrása miatt a Fed 2022 elejétől meredeken emelte a kamatokat. Ez egyre nagyobb eltérést okozott a kötvénybevételek és a bankoknak fizetendő kamatok között, utóbbiakat a monetáris politika működtetéséhez fizetik.

A kamatcsökkentések nagyrészt megállították a veszteségtermelést. A jegybank így kevesebbet fizet a bankoknak.

A jegybankárok többször hangsúlyozták, hogy a nyereség vagy a veszteség nem befolyásolja a monetáris politika végrehajtását. Néhány választott tisztségviselő ugyanakkor bírálja a jegybank kamatfizetési gyakorlatát, mondván, a rövid hozamok kívánt sávban tartásához teremtett pénz lényegében a pénzügyi rendszernek nyújtott támogatás.

Címlapkép: Jerome Powell, a Fed elnöke sajtóértekezletet tart a Szövetségi Nyíltpiaci Bizottság (FOMC) kétnapos ülése után Washingtonban 2025. október 29-én. Forrása: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo