Tizennyolc év szünet után újra kötelező lesz a sorkatonai szolgálat a NATO-tagállamban - Már 17 évesen behívhatják a fiatalokat

A litván fegyveres erők sajtószolgálata december 2-án közölte a sorkatonai szolgálat részleteit. A behívási rendszer különböző képzési kategóriákat és eltérő szolgálati időtartamokat határoz meg.

A tervek szerint 3870 fő 9 hónapos kötelező alapszolgálatot teljesít, míg 90 speciális szakterületen dolgozó katona 3 hónapig szolgál majd.

További 650 katona 160-200 napos kiképzésen vesz részt a tiszthelyettes-parancsnoki programok keretében: 340-en a litván hadsereg egységeinél, 310-en pedig a Litván Katonai Akadémián.

Emellett 450 fiatalt 90-120 napos szolgálatra hívnak be az alapszolgálati képzési programok keretében vagy katonai szakképesítés megszerzésére, amely 3 évig tart.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a behívási rendszert a fiatalok oktatási ritmusához igazították:

a felnőtt diákok közvetlenül az iskola befejezése után kezdhetik meg a szolgálatot, az egyetemi hallgatóknak pedig alternatív, rövidített szolgálati formákat kínálnak,

hogy tanulmányaikat össze tudják egyeztetni a hadseregben végzett kötelezettségeikkel.

Litvánia 2015-ben Európában elsőként vezette be újra a sorkatonai szolgálatot akkor még önkéntes/szelektív behívással. Idén júniusban a litván parlament törvényt fogadott el a kötelező szolgálatról, amely szerint a 18-22 éves fiataloknak 9 hónapos szolgálatot kell teljesíteniük. Később pontosították, hogy az alsó korhatárt 17 évre csökkentik. A szolgálat időtartama a hadsereg igényeitől függően rövidíthető.

A törvény szerint felsőoktatási intézménybe nem lehet felvételt nyerni a katonai szolgálat teljesítése nélkül.

Akik nem tartoznak a kötelező sorkatonai szolgálat hatálya alá, önkéntes alapon csatlakozhatnak a hadsereghez.

