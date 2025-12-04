  • Megjelenítés
Megrekedtek a béketárgyalások, két fontos várost is elértek az oroszok - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön
Egyelőre úgy fest, megrekedtek a béketárgyalások az USA, Oroszország és Ukrajna közt, miután a Kreml lényegében nemet mondott az Egyesült Államok által benyújtott szerződés-tervezetre. Miután úgy fest, Pokrovszk gyakorlatilag elesett, zárul az olló Huljajpolénél is, illetve megjelentek az orosz katonák Liman határán, Észak-Donyeckben. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború csütörtöki eseményeivel.

Tegnapi hírfolyamunk itt érhető el:

Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán

