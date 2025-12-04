  • Megjelenítés
Megakadtak a béketárgyalások, Trump kifakadt: „nem tudom, mit művel a Kreml”
Globál

Megakadtak a béketárgyalások, Trump kifakadt: „nem tudom, mit művel a Kreml”

Portfolio
Az amerikai delegáció „viszonylag jó” tárgyalást folytatott a Kremlben, de az oroszok lényegében visszautasították az amerikai-ukrán békeajánlatot, Donald Trump elnök a médiának nyilatkozott arról, hogy szerinte mi lesz most a következő lépés.

Nem tudom, a Kreml mit művel”

mondta Trump, a találkozó eredménytelenségét kommentálva.

Elmondhatom önöknek, hogy viszonylag jó beszélgetésük volt Putyin elnökkel. Majd meglátjuk. Ez háború, soha nem lett volna szabad elkezdődnie”

– mondta Trump.

Még több Globál

Megrekedtek a béketárgyalások, két fontos várost is elértek az oroszok - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Oroszország legerősebb szövetségesétől kér segítséget Európa: állítsátok meg Putyin háborúját!

Készül a végső ultimátum Putyin barátjának: luxusban élheti le életét, ha azonnal elmenekül, vagy megindulnak a bombázók

Mi lesz majd ebből a találkozóból? Nem tudom megmondani, két ember kell a tangóhoz”

– tette hozzá.

Arra is kitért, hogy beszélt Stephen Witkoff-fal, az amerikai delegáció vezetőjével, miután hazatért Moszkvából.

[Putyin] le akarja zárni a háborút. Ez volt a benyomása [Witkoffnak]. Most azt nem lehet tudni, hogy tényleg ez volt-e a benyomása, vagy olyan benyomást keltettek, hogy le akarják zárni a háborút, mert tudják, hogy ezt akarta hallani”

– mondta Trump.

Hozzátette: szerinte az oroszok normális életet akarnak élni, kereskedni akarnak Amerikával, nem pedig minden héten több ezer katonát veszteni.

A tegnapi tárgyalás elsősorban a területi kérdések miatt bukott meg, erről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Egyszerre két sokkoló hírt is kapott Ukrajna - Mi lesz így a békekötéssel?

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Új csúcsot döntött a forint este
Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán
Sokasodnak a jelek, hogy egy katonai invázió készül a feszült térségben: már a dátum is megvan
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility