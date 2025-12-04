Nem tudom, a Kreml mit művel”
– mondta Trump, a találkozó eredménytelenségét kommentálva.
Elmondhatom önöknek, hogy viszonylag jó beszélgetésük volt Putyin elnökkel. Majd meglátjuk. Ez háború, soha nem lett volna szabad elkezdődnie”
– mondta Trump.
Mi lesz majd ebből a találkozóból? Nem tudom megmondani, két ember kell a tangóhoz”
– tette hozzá.
Arra is kitért, hogy beszélt Stephen Witkoff-fal, az amerikai delegáció vezetőjével, miután hazatért Moszkvából.
[Putyin] le akarja zárni a háborút. Ez volt a benyomása [Witkoffnak]. Most azt nem lehet tudni, hogy tényleg ez volt-e a benyomása, vagy olyan benyomást keltettek, hogy le akarják zárni a háborút, mert tudják, hogy ezt akarta hallani”
– mondta Trump.
Hozzátette: szerinte az oroszok normális életet akarnak élni, kereskedni akarnak Amerikával, nem pedig minden héten több ezer katonát veszteni.
A tegnapi tárgyalás elsősorban a területi kérdések miatt bukott meg, erről itt írtunk:
Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images
Készül a végső ultimátum Putyin barátjának: luxusban élheti le életét, ha azonnal elmenekül, vagy megindulnak a bombázók
Irány Katar! - Ez lesz Trump végső ajánlata.
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Riasztották a védelmi erőket.
Megakadtak a béketárgyalások, Trump kifakadt: „nem tudom, mit művel a Kreml”
"Nem tudom megmondani, mi lesz most."
Nagyon szenved az Európai Unió, csak nem azért, amit eddig hittünk
Máshol látszódnak a válságtünetek, mint ahol mindenki nézi.
Bejelentették a NATO–Oroszország Tanács megszűnését – Medvegyev kapva kapott az alkalmon
Menetrend szerint érkezett a volt orosz elnök fenyegetése.
Kiszivárgott: Trump az Nvidia vezérével tárgyalt
Az exportellenőrzések témájában egyeztettek.
Fokozódik a rejtély a pórul járt Sea Baby körül: az ukrán titkosszolgálat tagadja a NATO-tagország állítását
Románia szerint felrobbantottak egy ukrán gyártmányú tengeri drónt.
Vége egy korszaknak: új tulajdonoshoz kerül ez a boltlánc Magyarországon is
Hamarosan indul az üzletek átépítése.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Véget ér a KIVA (sokk): megszűnik a KIVA-sok neobankoknál vezetett pénzforgalmi számláinak adóterhelése
2024 év végén a KIVA-s adózókat meglepetésként érhette, hogy a neobankoknál vezetett pénzforgalmi számlák egyenlegnövekedése bizonyos esetekben plusz adóterhet jelentett számukra, amennyibe
Átütő siker a megújulók fejlesztése Texasban
Texas néhány év alatt bizonyította, hogy a nagyléptékű napenergia- és akkumulátoros beruházások képesek gyökeresen átalakítani egy teljes villamosenergia-rendszer működését.
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!