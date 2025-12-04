Megakadtak a béketárgyalások, Trump kifakadt: „nem tudom, mit művel a Kreml”

Az amerikai delegáció „viszonylag jó” tárgyalást folytatott a Kremlben, de az oroszok lényegében visszautasították az amerikai-ukrán békeajánlatot, Donald Trump elnök a médiának nyilatkozott arról, hogy szerinte mi lesz most a következő lépés.

Nem tudom, a Kreml mit művel”

– mondta Trump, a találkozó eredménytelenségét kommentálva.

Elmondhatom önöknek, hogy viszonylag jó beszélgetésük volt Putyin elnökkel. Majd meglátjuk. Ez háború, soha nem lett volna szabad elkezdődnie”

– mondta Trump.

Mi lesz majd ebből a találkozóból? Nem tudom megmondani, két ember kell a tangóhoz”

– tette hozzá.

Arra is kitért, hogy beszélt Stephen Witkoff-fal, az amerikai delegáció vezetőjével, miután hazatért Moszkvából.

[Putyin] le akarja zárni a háborút. Ez volt a benyomása [Witkoffnak]. Most azt nem lehet tudni, hogy tényleg ez volt-e a benyomása, vagy olyan benyomást keltettek, hogy le akarják zárni a háborút, mert tudják, hogy ezt akarta hallani”

– mondta Trump.

Hozzátette: szerinte az oroszok normális életet akarnak élni, kereskedni akarnak Amerikával, nem pedig minden héten több ezer katonát veszteni.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images