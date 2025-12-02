Miközben az autóiparra záporoznak az ütések, a háttérben komoly magyar sikerek is feltűnnek

A kelet-közép-európai régió exportját két sokk is érte az elmúlt időszakban: egyrészt általánosan is tapasztalható visszaesés a legtöbb ország gazdaságában domináló járműipari keresletben, másrészt Donald Trump amerikai elnök fél éve elindított vámháborúja is jelentős kockázatként van jelen.
A jármű- és alkatrészexportban a magyar autóipar strukturális súlya kifejezetten nagy, ezért a gyengébb külső kereslet fékezi a kivitel bővülését. Azonban a BNP Paribas jelentése szerint amíg Lengyelországban elsősorban az alkatrészek, Romániában pedig a kész autók exportja jól tudott teljesíteni, addig
Magyarországon egyik alágazat sem tudott látványosan kitörni, ami részben a német ipari ciklus gyengélkedésével és az európai autópiac általános lassulásával függhet össze.
A grafikonon a járművek és alkatrészek exportjának változása látható 2025 januárja és júliusa között, az előző év azonos időszakához képest a visegrádi országokban és Romániában, valamint, hogy a főbb célpiacok hogyan járultak hozzá a növekedéshez vagy visszaeséshez. Csehország, Románia és Szlovákia exportja erősen bővült, míg Magyarországon és Lengyelországban visszaesés látható.
A kelet-közép-európai autóexport döntő része uniós piacokra megy: 2024-ben az EU-n belüli jármű- és alkatrészkivitel aránya Szlovákiában 64, Romániában 82 százalék volt. Magyarország esetében is kiemelkedő az EU szerepe, elsősorban a német és regionális értékláncok irányába történő szállítás miatt. A régiós összefonódások előnye, hogy a vállalatok rugalmasabban reagálnak a külső sokkokra, és jobban ki tudják használni az európai kereslet szerkezeti átrendeződéseit.
Maszkológép, raktárrendszer és speciális célgépek a tengerentúlra
Bár a régió országait több szempontból is érintette az amerikai vámemelés, az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti júliusi megállapodás mérsékelte a sokkot: a tervezett 25 helyett végül 15 százalékos tarifát alkalmaznak az autóipari termékekre, ami ugyanakkor így is jelentős ugrás, tekintve, hogy 2024-ben átlagosan 1,1–2,5 százalékos vámtételt fizettek a régió országai. Mindazonáltal ez hozzájárulhat ahhoz, hogy az autóipari gyártók egyes termelőegységeiket a tengerentúlra telepítsék, amiből eddig is számos magyar beszállító profitált német partnerein keresztül.
A bonyhádi Knipl Kft. például a BMW észak-amerikai gyárába szállított egy teljesen automatizált akkumulátortálca-bevonatoló rendszert. A berendezés 69 másodpercenként készít el egy akkumulátortálcát, pontosan igazodva az autógyártás üteméhez. A projekt különlegessége nemcsak a feladat technológiai összetettségében, hanem a berendezés méretében is megmutatkozik - a három focipálya méretű rendszer egy hatalmas csarnokkomplexumban kapott helyet. A teljesen automata gyártósoron hattengelyes robotok, automatikus átrakó berendezések és láncpályák működnek együtt a tökéletes eredmény érdekében.
A technológia egyedisége a teljesen automatizált maszkolási eljárás.
A cég erre a feladatra egy egyedi, automata maszkolóeszközt fejlesztett, amelynek darabja megközelítőleg százezer dollár értékű, és 40-50 aktuátorral és érzékelővel van felszerelve.
Az elektromos hajtásra való átállás számos új lehetőséget nyitott meg a Knipl előtt, elektromos autókhoz kapcsolódó projekteken egy másik német prémiumgyártó beszállítójával együttműködve is dolgoztak már akkumulátortálcák passziválásán, sőt számos nemzetközi projektet valósított meg korábban is, többek között Mexikóban, Kínában, valamint Európa számos országában, így Ausztriában, Bulgáriában, Romániában, Németországban, Csehországban és Szlovákiában.
A projektek tervezése és a berendezések gyártása alapvetően a 10 ezer négyzetméteres bonyhádi telephelyen valósul meg, ahol mintegy 300 főt foglalkoztatnak. A vállalat megrendeléseinek 70-80 százaléka érkezik az autóiparból, és hasonló arányban dolgoznak külföldi partnerekkel, a magyarországi projektek aránya 20-30 százalék. A cég hazánkban az elsők között jelent meg magas színvonalú, korszerű, környezetbarát festéstechnológiai rendszerekkel, ami megalapozta nemzetközi sikereiket is.
Szintén az Egyesült Államokba szállít hat automata raktárrendszert a LOG-X Systems Kft. egy német iparvállalat új, dél-karolinai gyáregységébe, amely elektromos járművekhez szükséges ritkaföldfém mágneseket fog gyártani. A magyar vállalat szinte minden komponenst saját maga fejleszt és gyárt Budapesten, beleértve a mechanikát és a szoftvert is. Az utóbbi években a cég egyre inkább a nemzetközi piacokra fókuszál, több rendszerük működik Németországban és az Egyesült Államokban, de nemrég Ausztráliába is telepítettek egy többsoros automata rendszert.
A gyártási folyamathoz a LOG-X Systems komoly CNC lemezmegmunkáló és forgácsoló gépeket használ, amelyekhez szinte csak az alapanyagot vásárolják külső forrásból, míg a felületkezelést partnerek végzik.
A szerelés, a telepítés és a beüzemelés, valamint az előzetes tesztelés is a magyar vállalatnál történik, mielőtt a kész rendszerek az amerikai gyáregységbe kerülnének.
A cég a 2023-as müncheni AUTOMATICA kiállításon került a nemzetközi szereplők látókörébe.
Magyarország egyik legnagyobb célgépgyártója, a győri székhelyű VT TIPA Kft. – amellett, hogy Európába és Ázsiában is teljesít megbízásokat – eddigi legnagyobb projektjét Mexikóban valósította meg. A cég szorosan együttműködik a VT ASYST Kft.-vel, amellyel együtt felelősek a VIDEOTON vállalatcsoporton belül az egyedi gyártóeszköz-fejlesztésért. A két cég közös értékesítéssel és beszerzéssel, de két külön mérnökcsapattal és telephellyel működik, együttes árbevételük 12-15 millió euró között mozog, és mintegy 120 főt foglalkoztatnak.
A mexikói projekt egy járműipari beszállítóhoz köthető, amihez mindkét telephely teljes kapacitását ki kellett használniuk. A távoli országokban megvalósuló projektek esetében különösen fontos az alapos előzetes tesztelés, hiszen a helyszínen már nincs lehetőség nagyobb javításokra, és jelentős kihívást jelent a szerszámok logisztikája is: ezeket a géppel együtt küldik, és gyakran ott is hagyják, mint a berendezés tartozékát, mert drágább lenne hazahozatni, mint újat venni.
Hídépítés, virtuális üzembe helyezés, és retrofit a járműipar fejlesztéséhez
Nem csoda, hogy az autóipari szereplők és beszállítók a Trump-korszakbeli vámok, a zöld átállás és a csökkenő kereslet árnyékában keresik a hatékonyságnövelési lehetőségeket és fejlesztéseket. A fent említett magyar példák mindegyikében szerepet kaptak a Siemens megoldásai.
„A Siemens a hazai piacra dolgozó partnereit egyaránt igyekszik helyzetbe hozni. Úgy tapasztaltuk, hogy a távol-keleti beruházók más logika szerint működnek. Ezért hídszerepet vállalva szerveztük meg nemrégiben az Ecosystem Days nevű eseményünket, melyre távol-keleti, járműiparban érdekelt beruházók képviselőit, hazai szervezeteket, illetve partnerhálózatunk szereplőit hívtuk össze. Célunk az volt, hogy előadásokon, műhelymunkán és networkingen keresztül a felek megismerhessék egymás gondolkodását, elvárásait, visszajelzéseket kapjanak, és hogy a kölcsönös megértés révén mindenki számára előnyös üzleti kapcsolatok alakulhassanak ki” – mondta a Portfolio-nak Pálla Csaba, a Siemens Zrt. autóipari értékesítési vezetője és kiemelte, hogy többféle módon szolgálják ki a járműipari igényeket.
Egyrészt a vállalat közvetlenül valósít meg összetett projekteket, mint például gyártósorok tervezését és megvalósítását, szerelősorok módosítását, vagy intralogisztikai megbízásokat. Megrendelőik ez esetben a zöldmezős beruházók vagy régebb óta hazánkban működő üzemek, melyeknél a teljes körű projektmegvalósítás mellett igény esetén alkalmazzák a virtuális üzembe helyezés technológiáját, amely lehetővé teszi a fizikai berendezések gyorsabb és hatékonyabb megvalósítását. Másrészt akár partnerhálózatukon keresztül biztosítanak megoldásokat a járműipari szektor igényeinek széles skálájára: az AI-vezérelt minőségbiztosítástól kezdve a prediktív karbantartáson át az energiaelosztási vagy tűzvédelmi megoldásokig.
A világgazdasági változások indukálta esetleges külföldi gyárak Magyarországra történő gyors áttelepítésére is felkészültek a cégnél, melyre külön szolgáltatást dolgoztak ki – tette hozzá. A szakértő részletezte, hogy a nyugati autógyárak magyarországi megjelenése óta támogatják az iparági szereplőket az értéklánc minden szintjén. Nagyívű, futó projektjeik között kiemelkedik az egyik autógyár számára biztosított helyszíni, 7/24-es szerviztámogatás, gyártósor telepítése, digitális iker készítése, valamint az elmúlt időszakban népszerűvé vált retrofit.
A retrofit a középvállalati szint után a legnagyobb járműipari cégeknél is megjelent. Ilyenkor az akár több tíz éve működő berendezéseket - mint például egy CNC-gépet - modernizálják, melynek köszönhetően további évtizedekkel hosszabbítják meg az eszköz élettartamát. Ennek fő előnye, hogy
a beruházók akár feleannyi idő alatt és beruházási költséggel tehetnek szert egy modern, jövőálló gépre, mintha újat vennének.
Nem csak az autóiparban találni nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar műszaki teljesítményt
Ahogy az autóiparról, úgy a teljes magyar iparról is nehéz jó híreket mondani az elmúlt évekből, az infláció, a termelői árak meredek emelkedése és a gyengülő belső kereslet általánosságban is visszavetette a teljesítményt. De ahogy a járműipar esetében, pozitív teljesítményekre itt is akad példa bőven, főleg az exportképes vállalkozások között, amelyek sok esetben nemcsak valamilyen terméket, hanem egyedi know-how-t is exportálnak. Nemzetgazdasági szinten ezek a teljesítmények persze nem látszanak, de jól mutatják, hogy van potenciál a magas hozzáadott értéket előállító magyar kkv-kban, amelyek a nemzetközi versenykörnyezetben is megállják a helyüket.
A cikk megjelenését a Siemens Zrt. támogatta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
