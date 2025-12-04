  • Megjelenítés
Tévesen jelzett a rendszer, mégsem volt földrengés Nevadában
5,9-es magnitúdójú földrengés rázta meg a Nevada állambeli Dayton térségét csütörtökön - írta csütörtök délután a Reuters. A nap folyamán később a hírügynökség jelezte, hogy a United States Geological Survey (USGS) rendszere tévesen adta ki a földrengésriasztást, az esemény valójában nem történt meg.

Az Egyesült Államok Geológiai Szolgálatának (USGS) eredeti, téves riasztása szerint 8 kilométeres mélységben pattant ki egy földrengés.

A riasztás azonban tévesnek bizonyult, a United States Geological Survey (USGS) rendszere egy meg nem történt eseményről adott ki jelzést. A USGS közölte, hogy a riasztást eltávolították a weboldalukról és az adatcsatornákról.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

