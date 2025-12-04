Betelt a pohár, Oroszország betiltja a népszerű közösségi appot

Oroszország blokkolta a Snapchat elérését, ugyanis a hatóságok szerint a platformot terrorcselekmények szervezésére is használták.

Az állami RIA hírügynökség csütörtökön, a távközlési felügyeletként működő Roszkomnadzorra hivatkozva számolt be a döntésről.

A hatóságok közlése szerint a tiltás egyik oka az volt, hogy

a Snapchatet állítólag "az országon belüli terrortámadások megszervezésére és végrehajtására, valamint elkövetők toborzására" használták.

Ugyancsak csütörtökön Oroszország az Apple FaceTime videóhívó alkalmazását is blokkolta. A lépést a hatóságok a bűncselekményekre használt külföldi technológiai platformok elleni fellépéssel indokolták.

A mostani intézkedés nem az első a sorban: korábban a Google YouTube-ját, a Meta WhatsAppját és a Telegram üzenetküldő szolgáltatását is hasonló korlátozással sújtották.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images