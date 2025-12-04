  • Megjelenítés
Meglepő stratégiai döntést hozott Amerikában a világ egyik legnagyobb autóipari konszernje
Meglepő stratégiai döntést hozott Amerikában a világ egyik legnagyobb autóipari konszernje

A Stellantis az amerikai piacon a hibridekre helyezi a hangsúlyt, és a hagyományos hibrideket részesíti előnyben a konnektoros változatokkal szemben – közölte Antonio Filosa, a vállalatcsoport vezérigazgatója.

A Reuters tudósítása alapján Filosa csütörtökön a Goldman Sachs által szervezett konferencián ismertette az irányváltást, amely a korábbi, tisztán elektromos modellekre fókuszáló stratégiához képest jelent elmozdulást.

Meggyőződésünk, hogy az Egyesült Államokban a hibrid lesz az egyik kedvenc hajtáslánc

- mondta.

Hozzátette, hogy a vállalat elsősorban a hagyományos hibridekre koncentrál, nem a konnektoros hibridekre, mert utóbbiaknál nem lát hasonló keresletet. Kiemelte a Jeep Cherokee hibrid változatát, és jelezte, hogy a Stellantis

az egész modellpalettán bővíteni kívánja kínálatát.

A vezérigazgató az amerikai piaci részesedés visszaesését igyekszik megfordítani, ami hozzájárult elődje, Carlos Tavares távozásához. Tavares egy évvel ezelőtt váratlanul mondott le. A Stellantis új vezetője mintegy hat hónapja kezdte meg a munkát, miután hosszas keresés után nevezték ki az utódjának. A vállalat 14 márkát fog össze, köztük a Chryslert, a Ramot és a Jeepet.

Filosa a héten a Ford Motor vezérigazgatójával együtt találkozott Donald Trumppal, az Egyesült Államok elnökével, hogy megvitassák az üzemanyag-fogyasztási előírások enyhítésére vonatkozó javaslatot.

A szabályok lazítása

lehetővé tenné az autógyártóknak a benzines modellek gyártásának növelését,

és mérsékelné az elektromos járművekre nehezedő nyomást.

A Stellantis amerikai piaci részesedése az év első felében 7% volt, a harmadik negyedévben pedig 8%-ra emelkedett. Filosa a közelgő modellbevezetések nyomán további növekedésre számít.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

