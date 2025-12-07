Komoly ajándékot rakott le Moszkva a karácsonyfa alá: elmaradó fizetések, dupla rezsi terheli oroszok millióit

Több kisebb cég már jelezte, hogy a hónap végére teljesen kiürültek a kasszák, ezért a dolgozók csak januárban, a hosszú ünnepek után jutnak majd hozzá a fizetésükhöz.
A helyzetet tovább rontja, hogy egyes régiókban a közüzemi szolgáltatók úgy döntöttek: decemberben egyszerre két hónapra – novemberre és decemberre – szedik be a rezsidíjakat, hogy az új évet tiszta lappal kezdhessék.
Olvasói jelzések szerint sok vállalatnál már közölték, hogy a decemberi bért csak januárban fogják utalni. Ennek egyik oka, hogy rengeteg cég minden hónap 10-én fizet, 2026 januárjában azonban ez a nap munkaszüneti napra esik. A törvény szerint ilyen esetben az utolsó munkanapon kellene fizetni, viszont az újévi ünnepek miatt ez december 30-ára esik.
Erre sok vállalkozásnak egyszerűen nincs fedezete.
Mihail Beljajev pénzügyi elemző, közgazdaságtudományi kandidátus emlékeztetett arra, hogy a szovjet időkben más elv szerint működött a rendszer: ha a fizetésnap szombatra esett, akkor pénteken fizettek, ha vasárnapra, akkor hétfőn. Ma viszont a január 1. és 11. közé eső kifizetéseket a szabályok szerint december 30-án kellene teljesíteni.
A késedelem okai ugyanakkor érthetők: sok vállalat már szeptemberben részmunkaidős működésre állt át, és azóta is csak vegetál. Az újév azonban Oroszországban kiemelt családi ünnep, így sok orosz családot érzékenyen érinthet a fizetések elmaradása, és a közüzemi számlák duplikálódása.
A vállalatok jogosultak bankhitelt felvenni a bérek kifizetésére, ez teljesen törvényes
– magyarázza Mihail Beljajev. Ugyanakkor ez így is komoly csapdát jelenthet: az orosz jegybank magas alapkamatot tart fenn, ezért a hitel is magas kamatozású lenne. Ráadásul az év első napjaiban nincs bevétel, tehát kevesebb munkanapból kellene kigazdálkodni a magasabb költségeket olyan vállalatoknak, amelyeknek év végén annyi forgótőkéjük sem volt, hogy önmagában a bérköltséget előteremtsék.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
