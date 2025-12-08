  • Megjelenítés
Csattanós válasz érkezett az új amerikai védelmi stratégiára - Oda szúr Európa, ahol Trumpnak igazán fáj?
Globál

Csattanós válasz érkezett az új amerikai védelmi stratégiára - Oda szúr Európa, ahol Trumpnak igazán fáj?

MTI
Johann Wadephul német külügyminiszter hétfőn pekingi tárgyalásain arra kérte Kínát, hogy befolyását felhasználva járuljon hozzá az ukrajnai háború mielőbbi politikai rendezéséhez – közölte a kínai külügyminisztérium.

Wadephul hétfőn Pekingben találkozott Vang Ji kínai kollégájával, akinek abbéli reményét fejezte ki, hogy

Kína befolyását felhasználva hozzájárul az ukrajnai háború mielőbbi politikai rendezéséhez

– idézte a német minisztert a kínai külügyi tárca.

Vang Ji elmondta, hogy "minden félnek ki kell használnia a jelenlegi lendületet az ukrán válság politikai rendezésének előmozdítására", és szerinte a békéhez "kiegyensúlyozott, igazságos és tartós" megállapodásra van szükség, amely csak tárgyalások és közvetlen párbeszéd útján érhető el, és Kína támogat minden olyan erőfeszítést, amely a helyzet enyhítését szolgálja – fogalmazott.

Még több Globál

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Szörnyű katasztrófa Japánban, erős földrengés után cunami fenyeget

Visszaszólt az európai csúcstestület elnöke: elképesztő port kavart Trump stratégiája

A kínai miniszter hozzátette, hogy "a mai világot egymást átszövő változások és növekvő bizonytalanság jellemzi", és úgy véli, hogy Berlin és Peking együttműködése hozzájárulhat a globális kihívások közös kezeléséhez.

A megbeszélésen szóba kerültek a kínai-német kapcsolatokban jelentkező feszültségek is, melynek okán Vang azt kérte Berlintől, hogy "objektívebben és racionálisabban" közelítse meg Kínát, valamint ösztönözze az Európai Uniót a pragmatikusabb Kína-politikára – mondta.

A kínai közlemény szerint Wadephul úgy nyilatkozott, hogy Németországnak és Kínának "megbízható és kiszámítható partnerekké kell válnia", és megerősítette, hogy a Kínában működő német vállalatok bíznak az országban, és készek továbbra is hosszú távra tervezni ott.

Wadephul hétfőn megbeszélést folytatott Vang Ven-tao kínai kereskedelmi miniszterrel is, akinek a jelenlegi kereskedelmi feszültségekkel kapcsolatban fenntartható megoldások kidolgozását és a gazdasági kapcsolatok további erősítését javasolta.

A német külügyminiszter pekingi látogatására hat héttel később került sor, miután azt korábban elhalasztották a Tajvan körüli feszültségek miatt. Az elmúlt időszakban a két ország viszonyát gazdasági és diplomáciai súrlódások is terhelik, különösen a kínai exportkorlátozások, köztük a ritkaföldfémekre vonatkozó szabályok miatt, amelyek aggodalmat váltottak ki az európai iparban az ellátási láncok biztonsága miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Visszaszólt az európai csúcstestület elnöke: elképesztő port kavart Trump stratégiája

Címlapkép forrása: Soeren Stache/picture alliance via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Hogy reagál a forint?
Megjött a döntés: így változik holnaptól a benzin ára
Szép csendben olyat léphetett Ukrajna egyik szövetségese, amire évek óta nem volt példa - Ez pedig egyetlen dolgot jelenthet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility