Visszaszólt az európai csúcstestület elnöke: elképesztő port kavart Trump stratégiája

A Jacques Delors Intézet éves konferenciáján elmondott nyitóbeszédében Costa kijelentette, hogy az Európai Uniónak le kell vonnia a következtetéseket az Egyesült Államok új, pénteken közzétett nemzetbiztonsági stratégiájából.
Hangsúlyozta, "a második világháború után kötött szövetségek megváltoztak", mivel Brüsszel és Washington "nem osztja ugyanazt a víziót a nemzetközi rendről".
Európa továbbra is a multilateralizmus védelmezője.
Hisz a szabályokon alapuló rendben, hisz a tudományban, a tudományos szabadságban, és nem hagyja figyelmen kívül az olyan globális kihívásokat, mint az éghajlatváltozás - hangoztatta. Az Egyesült Államok ezzel szemben már nem hisz a multilateralizmusban vagy a szabályokon alapuló rendben, és azt állítja, hogy az éghajlatváltozás hazugság - vélekedett.
Beszédében bírálta azon amerikai állításokat, melyek szerint a szólásszabadságot cenzúrázzák Európában. Természetesnek nevezte, hogy az európaiak és az amerikaiak "nem osztják" ugyanazt a véleményt bizonyos kérdésekben, ugyanakkor elfogadhatatlannak tartotta "az európai politikai életbe való beavatkozást". Kijelentette: Európának nem szabad elfogadnia semmiféle beavatkozással való fenyegetést a politikájába.
Ha szövetségesek vagyunk, akkor szövetségesként is kell viselkednünk, és a szövetségesek nem fenyegetőznek azzal, hogy beavatkoznak szövetségeseik demokratikus életébe vagy belpolitikai döntéseibe
- fogalmazott.
Az Egyesült Államok nem helyettesítheti az európai polgárokat annak eldöntésében, hogy "melyek a jó és melyek a rossz pártok" - húzta alá.
Az Európai Tanács elnöke
bírálta egyes amerikai technológiai vállalatok európai befolyását,
mondván: "nem lesz szólásszabadság, ha az állampolgárok információs szabadságát feláldozzák az Egyesült Államok technológiai oligarcháinak védelmében." Kijelentette: az Egyesült Államok nem léphet Európa helyébe, ha a szólásszabadságról alkotott víziójáról van szó, - majd hozzátette - az európai történelem megtanította, hogy nincs szólásszabadság a tájékoztatás szabadsága nélkül.
Costa ugyanakkor pozitívan értékelte, hogy az amerikai nemzetbiztonsági stratégia "szövetségesként hivatkozik Európára", és hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok továbbra is "fontos" szövetséges és "alapvető gazdasági partner" Európa számára.
Aggodalmát fejezte ki ugyanakkor amiatt, hogy Oroszország vasárnap üdvözölte az új amerikai stratégiát. Azt mondta, a dokumentumban az ukrajnai háborúval kapcsolatban bemutatott megközelítés nem támogatja az "igazságos és tartós" békére irányuló erőfeszítéseket, amelyet - mint kiemelte - Európa régóta szorgalmaz.
Costa a biztonsággal és a védelemmel kapcsolatban
sürgette az európaiakat, hogy folytassák az újrafegyverkezési erőfeszítések fokozását.
Azzal érvelt, hogy 2027-re az európaiaknak át kell venniük a vezető szerepet a NATO-ban, majd hangsúlyozta: "ha erősek akarunk lenni a nemzetközi színtéren, akkor belsőleg is erőseknek kell lennünk". Ezzel kapcsolatban megerősítette az Európai Unió nemzetközi színtéren elfoglalt helyével kapcsolatos álláspontját, és hangsúlyozta, hogy "a világ nemcsak az Egyesült Államokból és Kínából áll", hanem "multipoláris és sokszínű".
Közölte, Európának meg kell erősítenie kereskedelmi hatalmát is, különben "megszűnik létezni a nemzetközi színtéren". Európának kapcsolatban kell állnia minden országgal, szerte a világon - jelentette ki.
Ha nem így teszünk, magunkra maradunk
- zárta szavait a tagországok vezetőit tömörítő Európai Tanács elnöke.
Címlapkép forrása: EU
