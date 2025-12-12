Lecsaptak a rettegett Shahed-drónok, felszöktek a lángok

Az orosz erők Shahed drónok és ballisztikus rakéták bevetésével támadtak meg két kikötőt az Odesza térségében, a csapások egy civil sérülését okozták, és jelentős károkat okoztak a kikötők létesítményeiben. Erről Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettese és a közösségek és területek fejlesztéséért felelős miniszter számolt be a Telegramon.

Oroszország rakétacsapást mért az Odesza térségében található polgári kikötői létesítményekre…

Az odesszai kikötőben egy magáncég alkalmazottja megsérült, jelenleg orvosi ellátást kap. Egy konténerdaru is megrongálódott. A csornomorszki kikötőben pedig egy török zászló alatt közlekedő komphajó sérült meg, de az első jelentések szerint nem történt személyi sérülés” – közölte Kuleba.

Az egyik hajón tűz ütött ki. A katasztrófavédelem dolgozik a lángok megfékezésén és a károk felmérésén. Kuleba hozzátette: jelenleg zajlik a kikötői létesítmények és a hajók állapotának vizsgálata.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images