Lecsaptak a rettegett Shahed-drónok, felszöktek a lángok
Az orosz hadsereg Shahed drónokkal és ballisztikus rakétákkal mért csapást két, az Odesza régióban található kikötőre, aminek következtében egy ember megsérült, és károk keletkeztek a kikötői infrastruktúrában - írja az Ukrinform.

Az orosz erők Shahed drónok és ballisztikus rakéták bevetésével támadtak meg két kikötőt az Odesza térségében,

a csapások egy civil sérülését okozták, és jelentős károkat okoztak a kikötők létesítményeiben. Erről Olekszij Kuleba, Ukrajna helyreállításért felelős miniszterelnök-helyettese és a közösségek és területek fejlesztéséért felelős miniszter számolt be a Telegramon.

Oroszország rakétacsapást mért az Odesza térségében található polgári kikötői létesítményekre…

Az odesszai kikötőben egy magáncég alkalmazottja megsérült, jelenleg orvosi ellátást kap. Egy konténerdaru is megrongálódott. A csornomorszki kikötőben pedig egy török zászló alatt közlekedő komphajó sérült meg, de az első jelentések szerint nem történt személyi sérülés” – közölte Kuleba.

Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken

Megszólalt a háború lezárásáról Zelenszkij

Furcsa ellentmondás: Trump békét hirdetett, de a valóság egészen más lehet

Az egyik hajón tűz ütött ki. A katasztrófavédelem dolgozik a lángok megfékezésén és a károk felmérésén. Kuleba hozzátette: jelenleg zajlik a kikötői létesítmények és a hajók állapotának vizsgálata.

