Elromlott a tőzsdei hangulat, gyengült a forint pénteken

Gyengült pénteken a forint
Az utolsó órákban már nem változott érdemben a forint árfolyama, a piaczárásra 0,6 százalékot gyengült az euróval és a dollárral szemben.
Stabilizálódott
Stabilizálódott a forint az euróval szemben a 385-ös, a dollárral a 328-as szinten.
Mérsékelt erősödés
Hullámzó a kereskedés, az elmúlt percekben valamelyest erősödött a forint, már csak 0,6 százalék a gyengülés mértéke az euróval és a dollárral szemben is.
Tovább gyengül a forint
Az elmúlt percekben tovább gyengült a forint, ahogy romlik a nemzetközi tőkepiaci hangulat. Az AI-kapcsolt tech cégek részvényei húzzák ma lefelé a részvénypiacokat, de ütik a kriptoeszközöket, és még a sokáig biztos menedéknek számító nemesfémek is lefordultak.
Ebben a környezetben 0,8 százalékot gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben is, előbbivel a 385,50, utóbbival a 328,70-es szinten állnak a jegyzések.
Nem tud talpra állni a forint
Nem tudott érdemben erősödni a forint árfolyama a délután folyamán, az euró jegyzése pedig eközben több lépésben 385 fölé emelkedett. A kurzus most is 385,1 forint.
A dollár ellenében is forint-leértékelődő trend látszik az árfolyam grafikonján, bár a 328,2-es szintről délután már többször is visszapattant a kurzus.
Szeptember óta nem látott csúcson az amerikai 30 éves kötvényhozamok
A Fed december 10-i, 25 bázispontos kamatcsökkentése és Jerome Powell sajtótájékoztatón tett, további vágások lehetőségét nyitva hagyó megjegyzései a hozamgörbe meredekebbé válását okozták az amerikai kötvénypiacon.
A rövid oldalt lejjebb húzták a megerősödő kamatcsökkentési várakozások, eközben viszont a hosszú lejáratokban a makacs inflációs aggodalmak és a magasabb futamidő-prémium felfelé tolták a hozamokat.
Ennek nyomán a 30 éves amerikai állampapír hozama ma mintegy 5 bázisponttal 4,86%-ig emelkedett, 2025. szeptember 5. óta a legmagasabb szintet elérve. A mozgást erősítette a csütörtöki 30 éves aukció kínálati nyomása, valamint több regionális Fed-elnök inflációs félelmekre hivatkozó, vágás-ellenes jelzései is.
Megint pofozzák a forintot
Újra esni kezdett a forint az elmúlt percekben, az euró árfolyama már a 385-ös szintet is átvitte. A közös európai fizetőeszköz jegyzése most 385,1 forint.
A dollár ellenében szintén gyengül a forint, a kurzus az elmúlt percekben 328,2 fölé emelkedett.
Eldőlt: az olcsó csomagokra kivetett vámmal válaszol az EU a kínai fenyegetésre
Az Európai Unió pénzügyminiszterei pénteken megállapodtak abban, hogy 3 eurós vámot vetnek ki az unióba érkező, alacsony értékű csomagokra, ami elsősorban az olcsó kínai termékeket kínáló webáruházakat (például a Sheint és a Temut) érinti - számolt be a Reuters.
Oldalazásba kapcsolt a forint
A 384,9-es napi csúcs elérése után csökkenni kezdett az euró árfolyama: az elmúlt fél órában 384,4-ig mérséklődött a kurzus.
Az amerikai dollár jegyzése szintén mérséklődött, a zöldhasú egységéért a korábbi 328,2 után már csak 327,4 forintot kell adni.
Beütött a krach Európában: az egész kontinens gazdaságát maga alá temetheti a "Kína-probléma"
Kína exportoffenzívája egyre élesebb összeütközés felé sodorja az országot Európával. Emmanuel Macron francia elnök a kereskedelmi egyensúlyhiányt "elviselhetetlennek" nevezte, és úgy fogalmazott: az európai ipar számára most "élet-halál kérdése" forog kockán. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az unió és Kína kapcsolata fordulóponthoz érkezett - írta a Bloomberg.
385 felé közelít az euró árfolyama
Nem állt meg a forint gyengülése az elmúlt percekben sem, az euró árfolyama most már 385 közelében jár (384,9).
A dollár árfolyamában is emelkedő trend látszik az elmúlt órákat tekintve, a jegyzés a piacon mostanra egészen 328,1-ig emelkedett, ami 0,65 százalékos napi forintgyengülésnek felel meg.
Régiós szinten sincs jó napja a forintnak
Bár délelőtt a forint mellett a lengyel zloty és a cseh korona is érezhető gyengülést mutatott, előbbi mostanra visszaerősödött a reggeli szintre. Egy euróért jelenleg 4,22 zlotyt kell adni.
A cseh korona nem tudta ledolgozni mai 0,12 százalékos gyengülését az euróval szemben, a jelenlegi kurzus alapján egy euróért 24,24 koronát kell most fizetni.
A román lej árfolyamában oldalazás látható a mai nap, végig az 5,09-es RON/EUR szint közelében maradt a jegyzés.
Mai 0,4-0,5 százalékos gyengülésével tehát ma a forint veszítette legtöbbet értékéből a régiós devizák közül.
Tovább esik a forint
Az elmúlt percekben egészen 384,5-ig gyengült a forint árfolyama, közelítve ezzel a tegnapi nagy kilengéskor elért szintet.
A dollár árfolyama is emelkedik - bár sokkal kisebb mértékben, mint az euróé -, a zöldhasú egységéért most 327,8 forintot kell adni.
Újra 384 felett az euró
A 384-es szint körül oldalazik a forint árfolyama az euróval szemben, tehát egyelőre nem tudja kiheverni a délelőtti ütést a hazai fizetőeszköz.
Drámai előrejelzés érkezett: évtizedes válság előtt áll Németország
Az Ifo gazdaságkutató intézet szerint a német gazdaság akár egy teljes évtizeden át tartó válság elé nézhet: strukturális reformok és a munkaerő-potenciál bővítése nélkül a növekedés az évtized végére gyakorlatilag lenullázódhat, a 2030-as években pedig tartósan negatívvá válhat - tudósított a Bild. Ennél némileg optimistább hangot ütöttek meg a berlini DIW gazdaságkutató intézet munkatársai, akik jövőre és 2027-ben 1-1,5 százalékos gazdasági növekedést várnak - tudósít a Handelsblatt. A két kutatóintézet dolgozói azonban egyaránt figyelmeztetnek, hogy a német kormány jövőre induló gazdaságélénkítő csomagja önmagában nem fogja megoldani a gazdaságszerkezeti problémákat, az eddig bejelentett intézkedések legfeljebb a tünetek enyhítésére lesznek elegendők.
Korrigál a forint árfolyama
Némileg visszaerősödött a forint a délelőtti hirtelen gyengülést követően, az euróval szembeni jegyzés 383,8-ig, a dollárral szembeni pedig 327,2-ig mérséklődött.
Stabilizálódik a dollár az elmúlt napok gyengülése után
A mai nap enyhe dollárerősödést hozott a devizapiacokon:
- az euró ellenében 0,1,
- a japán jennel szemben 0,2,
- míg a svájci frankkal szemben 0,1 százalékkal értékelődött fel a zöldhasú.
Mi mozgathatja a zöldhasú árfolyamát?
Az ING Bank elemzői szerint az elmúlt napok dollárgyengülésének hátterében nemcsak a megváltozott kamatkörnyezet, hanem az év végi szezonális tényezők is szerepet játszottak.
A mai amerikai makronaptár viszont viszonylag üres, ezért a piac várhatóan konszolidálódni fog. A részvénypiacokon tapasztalható óvatosabb hangulat szintén némi támaszt adhat a dollárnak, így az elemzők enyhe erősödésre számítanak.
Már 384 felett az euró árfolyama
Tovább gyengül a forint, az euró jegyzése már 384,1 forint, a dolláré pedig 327,6 forint.
Meglepő eredmények érkeztek: óriásit javult az EU megítélése a magyarok körében
A 2025 őszi Eurobarometer felmérés szerint uniós szinten kis mértékben csökkent az intézmények iránti bizalom, miközben Magyarországon ellenkező trend látszik: az EU‑ba vetett bizalom hazánkban tavasz óta 48%-ról 57%-ra ugrott (ez a legnagyobb emelkedés a tagállamok között), az euró támogatottsága pedig szintén javult: 4 százalékpontot emelkedve immár 72%. A magyar emberek prioritása a béke és stabilitás, a munkahelyteremtés, az ellátásbiztonság, valamint a migráció kezelése, kiegészülve a versenyképesség és az agrár/élelmiszer‑biztonsággal, ami az elmúlt hónapokban kapott egyre nagyobb hangsúlyt. Európai szinten a gazdasági kilátásokat inkább stagnálónak látják, a legfontosabb társadalmi ügy pedig továbbra is Oroszország ukrajnai inváziója.
Megállt a forint gyengülése
Stabilizálódott a forint árfolyama: az euróval szemben 383,7, míg a dollár ellenében 327,1 körül alakult a jegyzés az elmúlt percekben.
Ütni kezdték a forintot a befektetők
Jelentős forintgyengülés vette kezdetét az elmúlt percekben:
- az euró jegyzése az elmúlt órában 382,6-ról egészen 384,0-ig,
- a dolláré pedig 325,9-ről 327,3-ig emelkedett.
Az euró-zloty árfolyamban szintén gyors és jelentős euróerősödés látható, ami arra utal, hogy a magyar fizetőeszköz árfolyamában megindult elmozdulást valószínűleg nem magyar-specifikus trigger váltotta ki.
Enyhe csapkodás a devizapiacokon
Kisebb kilengések történtek a forint árfolyamában az elmúlt percekben: az euróval szemben 382,6-nál és 383,1-nél is járt a kurzus. A jegyzés most 383,0.
A forint dollárral szembeni árfolyamában is hasonló kilengések látszanak, bár az elmúlt percekben inkább a hazai fizetőeszköz gyengülése volt a meghatározó. A zöldhasú kurzusa mostanra egészen 326,2-ig emelkedett.
Mi okozta a forint árfolyamának tegnapi kilengését?
Tegnap kora délután a forint euróval szembeni árfolyama hirtelen 4 egységet gyengült, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben az árrésstop miatt. A reakciót felerősítette, hogy a forintpiac jelenleg kifeszített, az elmúlt hónapokban ugyanis nagy állományú carry trade-re épülő long pozíciók halmozódtak fel. Ilyen piaci környezetben gyakran már mérsékelten negatív hírekre is gyors pozícióleépítés indul. A forintra további nyomást helyezhetett egy Bloomberg-cikk, amely névtelen forrásokra hivatkozva Orbán Viktor köztársasági elnöki ambícióit és a hatalom megőrzéséhez kapcsolatos forgatókönyveit taglalta, címlapos megjelenésével pedig erősítette a politikai kockázat percepcióját.
A két hír együtt növelte a bizonytalanságot és a kockázatkerülést, ami tipikusan túlfűtött carry-pozíciók esetén éles, rövid idő alatti árfolyamkilengéshez vezet.
Hullámvasúton a magyar építőipar
Folytatja cikkcakkos pályáját az építőipar: októberben a termelés volumene 1,9%-kal elmaradt az előző havitól, viszont 9,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A rendelési mutatók javultak.
Pofonok után kapaszkodik a forint
Ledolgozta tegnapi gyengülését a forint árfolyama: a kora délutáni 385-ös lokális csúcsról mostanra 382,8-ig mérséklődött az euró jegyzése.
Erősödő trend látszik a dollár-forint árfolyamban is, a zöldhasú kurzusa 326 körüli szintekről próbál erősödni. A jegyzés most 326,1.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Wambach: "Németország súlyos gazdasági válságban van, de enélkül sose jött volna változás"
Németország jelenlegi gazdasági válságáról, az ahhoz vezető útról, hibákról és nemzetközi trendekről beszélt Achim Wambach, a Leibniz Centre for European Economic Research (ZEW Kutatóintézet) igazgatója és a Mannheim Egyetem professzora a Portfolio-nak adott interjújában. Beszélgetésünk első részében szóba kerültek a német gazdaság szerkezeti sajátosságai, a mostani válság okai, valamint a húzóágazatok aktuális teljesítménye és kilátásai. Ezután Achim Wambach a jövőre induló német kormányzati gazdaságélénkítő programról és a szerkezeti reformok állásáról is megosztotta gondolatait.
