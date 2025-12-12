Elromlott a tőzsdei hangulat, gyengült a forint pénteken

Az elmúlt percekben tovább gyengült a forint, ahogy romlik a nemzetközi tőkepiaci hangulat. Az AI-kapcsolt tech cégek részvényei húzzák ma lefelé a részvénypiacokat, de ütik a kriptoeszközöket, és még a sokáig biztos menedéknek számító nemesfémek is lefordultak.

Ebben a környezetben 0,8 százalékot gyengült a forint az euróval és a dollárral szemben is, előbbivel a 385,50, utóbbival a 328,70-es szinten állnak a jegyzések.