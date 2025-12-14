A NATO főtitkára háborúról beszélt, reagált a Kreml

A Kreml vasárnap felelőtlennek nevezte Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentéseit, amelyekben arra figyelmeztetett, hogy a szövetségnek fel kell készülnie egy Oroszországgal vívott háborúra.

Mark Rutte csütörtökön Berlinben tartott beszédében azt mondta, hogy a NATO-nak fel kell készülnie "olyan méretű háborúra, amelyet nagyszüleink vagy dédszüleink éltek át". Azt is kijelentette: "mi vagyunk Oroszország következő célpontja".

A Kreml többször is "ostobaságnak" minősítette a NATO és egyes európai vezetők azon állításait, amelyek szerint Oroszország NATO-tagállam megtámadását tervezi. Moszkva álláspontja szerint ezeket a félelmeket az európai vezetők szándékosan gerjesztik, hogy erősítsék az oroszellenes hangulatot.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy állami televízió riporterének nyilatkozva úgy fogalmazott: Rutte kijelentései egy olyan generáció képviselőjétől származnak, amely már elfelejtette, milyen volt valójában a második világháború.

Sajnos Rutte úr ilyen felelőtlen nyilatkozatokkal egyszerűen nem érti, miről beszél

– tette hozzá Peszkov.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images