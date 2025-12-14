A NATO főtitkára háborúról beszélt, reagált a Kreml

Mark Rutte csütörtökön Berlinben tartott beszédében azt mondta, hogy a NATO-nak fel kell készülnie "olyan méretű háborúra, amelyet nagyszüleink vagy dédszüleink éltek át". Azt is kijelentette: "mi vagyunk Oroszország következő célpontja".
A Kreml többször is "ostobaságnak" minősítette a NATO és egyes európai vezetők azon állításait, amelyek szerint Oroszország NATO-tagállam megtámadását tervezi. Moszkva álláspontja szerint ezeket a félelmeket az európai vezetők szándékosan gerjesztik, hogy erősítsék az oroszellenes hangulatot.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy állami televízió riporterének nyilatkozva úgy fogalmazott: Rutte kijelentései egy olyan generáció képviselőjétől származnak, amely már elfelejtette, milyen volt valójában a második világháború.
Sajnos Rutte úr ilyen felelőtlen nyilatkozatokkal egyszerűen nem érti, miről beszél
– tette hozzá Peszkov.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fokozódik a feszültség a piacokon, válságtanácskozást tartottak Szöulban
Nyolchónapos mélypontra esett a won.
A lehetetlen szentháromság – Mi segíti és mi gyengíti a forintot?
Az Erste elemzőjének cikke.
Kína mindent megtesz, hogy felpörgesse a fogyasztást
Itt a bejelentés.
Hiába dolgozik mindenki a békén, az évtizedes konfliktus nem oldódik meg
Thaiföld és Kambodzsa továbbra is harcban állnak.
Fordulat Washingtonban: kiderült, mit tervez Trump Kínával, ez gyökeresen megváltoztatja az eddigieket
Sok dolgot átszabnak az elnök.
Beintettek a befektetők: újabb csődveszély a kínai ingatlanszektorban
Néhány napja maradt a bajba jutott cégnek.
Kimondta a magyar kutató: ez nem „szuperinfluenza”, csak egy újabb variáns!
Hogy áll most a járvány?
Tavasztól naponta lesz Budapest-Peking repülőjárat
Szijjártó Péter jelentette be.
KIVA vagy nem KIVA ez itt a kérdés - Kinek éri meg a KIVA szerinti adózás 2026-tól?
2026-tól új szintre lép a KIVA választásának realitása: jelentősen emelkednek a belépési és bennmaradási értékhatárok, így sok olyan vállalkozás kerülhet képbe, amely eddig létszám- v
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Az is védekezhet az infláció ellen, aki nem szeretné lekötni a pénzét
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon. A legnagyobb baj ezzel az, hogy ez az összeg jellemzően nem kamatozik, í
Hidegháború indul a sportban?
Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po
A nanoműtrágyák környezetbarát alternatívát jelenthetnek a mezőgazdaságban
Egy új tanulmány szerint a nanoműtrágyák segíthetnek a gazdáknak csökkenteni a környezeti károkat anélkül, hogy a termések növekedését negatív módon befolyáso
Ingatlan vagy tőzsde? Kiszámoltam, melyik volt előnyösebb!
Sok befektető gondolkozik azon, hogy jobb-e ingatlanba fektetni, vagy inkább egy tőzsdei befektetési portfólióval rendelkezni. Egyértelmű választ nem tudok adni, azonban az utóbbi ~20 év adataib
Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?
Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Erre a Fed döntésre várt a piac: indulhat a rali?
A Fed növekedéssel és lassuló inflációval számol jövőre.
Kétféle dolgozó hiánycikk a magyar mezőgazdaságban: aki dolgozni tud és akar
Az állat- és növénybetegségek okozta nyomás mellett óriási kihívás Magyarországon a dolgozni tudó és akaró munkaerő hiánya is.