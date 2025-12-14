  • Megjelenítés
A NATO főtitkára háborúról beszélt, reagált a Kreml
Globál

A NATO főtitkára háborúról beszélt, reagált a Kreml

Portfolio
A Kreml vasárnap felelőtlennek nevezte Mark Rutte NATO-főtitkár kijelentéseit, amelyekben arra figyelmeztetett, hogy a szövetségnek fel kell készülnie egy Oroszországgal vívott háborúra.

Mark Rutte csütörtökön Berlinben tartott beszédében azt mondta, hogy a NATO-nak fel kell készülnie "olyan méretű háborúra, amelyet nagyszüleink vagy dédszüleink éltek át". Azt is kijelentette: "mi vagyunk Oroszország következő célpontja".

Kapcsolódó cikkünk

Kimondta a NATO vezetője: mi vagyunk Oroszország következő célpontja!

A Kreml többször is "ostobaságnak" minősítette a NATO és egyes európai vezetők azon állításait, amelyek szerint Oroszország NATO-tagállam megtámadását tervezi. Moszkva álláspontja szerint ezeket a félelmeket az európai vezetők szándékosan gerjesztik, hogy erősítsék az oroszellenes hangulatot.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy állami televízió riporterének nyilatkozva úgy fogalmazott: Rutte kijelentései egy olyan generáció képviselőjétől származnak, amely már elfelejtette, milyen volt valójában a második világháború.

Sajnos Rutte úr ilyen felelőtlen nyilatkozatokkal egyszerűen nem érti, miről beszél

Még több Globál

Európai békecsúcs közeleg, kérdés, lesz-e bármi eredménye – Háborús híreink vasárnap

Kiderült, mivel megy Zelenszkij holnap a berlini tárgyalásra

Hiába dolgozik mindenki a békén, az évtizedes konfliktus nem oldódik meg

– tette hozzá Peszkov.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

Holdblog

Hidegháború indul a sportban?

Korábban írtam arról egy igen hosszú anyagot arról, hogy kik azok a szereplők különböző kontinenseken, akik irányítják mindannyiunk kedvenc játékát. Az a napnál világosabb volt,... The po

Trader

Díjmentes online előadás

Digitális arany vs. arany - Melyiké a jövő?

Feltérképezzük, hogyan viszonyul egymáshoz a digitális és a hagyományos értéktárolás világa, az előadás végére átlátod a Bitcoin és az arany fő különbségeit, előnyeit és kockázatait.

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Új amerikai időszámítást hirdetett Donald Trump – Feje tetejére állt az eddigi világrend, de mi jön ezután?
Váratlan fordulat: sokkal hamarabb megboríthatja a csapadékviszonyokat a klímaváltozás, mint ahogy várták
Ukrajna hirtelen fordulatot jelentett be Donbasznál, Trump belefáradt a tárgyalásokba – Háborús híreink pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility