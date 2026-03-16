  • Megjelenítés
Titokban egyezkedhet a háborúzó állam és az ázsiai nagyhatalom: kiderült az igazság a lefoglalt tankerekről
Globál

Portfolio
Irán arra kérte Indiát, hogy engedje szabadon azt a három tankert, amelyeket februárban foglaltak le az indiai vizek közelében. Cserébe Teherán biztosítaná az indiai lobogó alatt közlekedő, illetve az India felé tartó hajók biztonságos áthaladását a Hormuzi-szoroson. A folyamatban lévő tárgyalásokról három, az ügyet jól ismerő forrás számolt be a Reuters hírügynökségnek.

Az indiai hatóságok

azért foglalták le a három, Iránhoz köthető tankert, mert azok állítólag elrejtették vagy meghamisították az azonosító adataikat.

Emellett a gyanú szerint illegális, hajóról hajóra történő átrakodást végeztek a nyílt tengeren. Egy iráni tisztviselő szerint Teherán az egyezség részeként bizonyos gyógyszerek és orvosi eszközök szállítását is kérte. Irán újdelhi nagykövete hétfőn találkozott az indiai külügyminisztérium tisztviselőivel, hogy megvitassák az ügyet.

Irán nemrég két indiai, cseppfolyósított propán-bután gázt (LPG) szállító tankert engedett át a szoroson. Ezek egyike hétfőn érkezett vissza India nyugati partjaihoz. A hajóforgalom a szoros mindkét oldalán szinte teljesen megbénult az iráni háború kitörése óta. Az indiai külügyi szóvivő hétfőn úgy fogalmazott, hogy a közelmúltbeli hajómozgások a "kapcsolattartás és az egymással való egyeztetés hagyományát" tükrözik. Egyúttal hangsúlyozta, hogy semmilyen cserügyletről nincs szó.

Még több Globál

Amerika lerombolja a világrendet

Az Egyesült Államok és Izrael által februárban megindított, Irán elleni támadások kezdete óta Teherán a régió több pontján hajtott végre csapásokat. Ezek kiterjedtek a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókra is. A támadások következtében három indiai tengerész életét vesztette, egy pedig eltűnt. Újdelhi hétfői tájékoztatása szerint legalább 22 indiai lobogó alatt közlekedő hajó és 611 indiai tengerész tartózkodik még a Perzsa-öbölben. Egy indiai forrás szerint ebből hat hajó LPG-rakományt szállít, és ezek mielőbbi átengedése kiemelt prioritást élvez. India teljes LPG-importjának ugyanis mintegy 90 százaléka ebből a térségből származik.

A lefoglalt három tanker, az Asphalt Star, az Al Jafzia és a Stellar Ruby jelenleg Mumbai partjainál horgonyoz. A Stellar Ruby iráni, míg a másik két hajó nicaraguai, illetve mali lobogó alatt közlekedik. Az indiai parti őrség február 15-i feljelentése szerint az Asphalt Star nehéz fűtőolajat csempészett, amelyet az Al Jafziára, míg a bitumenrakományát a Stellar Rubyra rakodta át. Az iráni állami média

a lefoglalás idején az Iráni Nemzeti Olajtársaságra hivatkozva közölte, hogy a hajóknak semmi közük a vállalathoz.

Jugwinder Singh Brar, akit az Egyesült Államok azzal vádol, hogy az iráni olajexportot segítő hajóflottát üzemeltet, a Reuters telefonos megkeresésére reagált az ügyben. Elmondta, hogy mindhárom hajó esetében tanácsadóként tevékenykedett. Állítása szerint a tankerek bitument szállítottak, ami nem ütközik semmilyen jogszabályba. Brar hozzátette, hogy nincs tudomása a tankerek sorsáról folyó egyeztetésekről.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Raju Shinde/Hindustan Times via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holdblog

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

2026. március 17.

2026. március 17.

2026. március 18.

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility