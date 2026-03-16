Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Megszólalt Európa legerősebb országa: semmi nem lesz így Trump mestertervéből?
Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben.
Átfogó bombázás alatt Irán
Teherán, Siráz, Tabriz intenzív izraeli bombázás alatt áll, egyelőre nincs információ arról, pontosan mi a célpont.
(Al-Dzsazíra)
Itt a rezsim legújabb célpontja: lehetetlen helyzetbe hoznák Amerika ékkövét, a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót
Az iszlamista rezsim hadseregének szóvivője, Ebráhim Zolfagari megnevezte a legújabb célpont, ami rendkívül kényelmetlen helyzetbe hozhatja az Egyesült Államokat – közölte az Al-Dzsazíra.
Felrobbantotta Izrael az iráni legfőbb vezér repülőgépét
Megsemmisítette az izraeli légierő az iráni vezető kormánygépét a mehrabádi reptéren – írja több közel-keleti lap.
Sok sérült Izraelben
24 órán belül 142 embert kellett kórházba szállítani Izraelben, akik Irán megtorlócsapásai során sérültek meg.
(Times of Israel)
Megbénult a stratégiai olajútvonal: megérkezett Irán bosszúja, súlyos csapás ért egy kiemelt jelentőségű célpontot
Dróncsapás érte az Egyesült Arab Emírségek egyik legfontosabb olajkereskedelmi központját, Fudzsairát - tudósított a CNBC. Ez már a második ilyen támadás néhány napon belül.
Csapás Merdabád ellen
Hatalmas lángokkal ég a merdabádi reptér - az amerikai légierő állítólag szétbombázta Irán szállítógép-flottáját.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال، آتش مهیب و دود سیاه برخاسته از انفجارهای مهرآباد تهران را در بامداد دوشنبه ۲۵ اسفند نشان میدهد.بر اساس اطلاعات رسیده، بخش بزرگی از ناوگان ترابری سپاه پاسداران و همچنین هواپیمای اختصاصی تشریفات سران جمهوری اسلامی بهطور کامل منهدم شده است. pic.twitter.com/yZZ1Tyg8GU https://t.co/yZZ1Tyg8GU— ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 16, 2026
Kiszivárgott a titkos hadművelet: lehet, hogy a rezsim vezetője Moszkvába menekült
Az Al-Dzsarida újságnak nyilatkozó források szerint Irán új vezére, Modzstaba Hámenei ajatollah már nem is tartózkodik az országban.
Trump megfenyegette a NATO-t, Kínának is üzent
Donald Trump arra figyelmeztetett, hogy a NATO „nagyon rossz jövő” elé néz, ha az Egyesült Államok szövetségesei nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában – írja a Financial Times.
Meghalt egy ember Abu-Dzabiban
Az emírségek hivatalos közlése szerint egy külföldi, palesztin származású férfi vesztette életét, akinek az autójára egy "rakéta" zuhant.
(Al-Dzsazíra)
Elkezdik újranyitni az iskolákat Izraelben
Az ország déli és nyugati részében, Ciszjordániában és Gáza mellett újranyitják az iskolákat a hatóságok Izraelben.
Az országban március 1-je óta tanítási szünet van a háború miatt.
(Times of Israel)
Kiterjeszti Izrael a Libanonban zajló műveleteket
Az IDF egyész pontosan úgy fogalmaz, hogy "korlátozott szárazföldi műveletet" kezdenek Libanonban, a Hezbollah milícia ellen.
A cél Jeruzsálem közlése szerint az "észak-izraeli lakosság védelme."
(Sky)
Megtámadták a Hasd es-Sabi egyik központját
A legnagyobb iraki milícia Dzsurf al-Sakár melletti támaszpontját támadás érte, legalább két ember meghalt - számol be az Al-Dzsazíra.
Azt nem írják, ki, miért támadta meg a fegyveres szervezetet.
A Hasd es-Sabi számos Iránbarát frakcióval rendelkezik, egyébként egy decentralizált szervezet.
Katonai koalíció Irán ellen: Amerika szövetségese azonnal visszadobta Trump ötletét
Japán védelmi minisztere nyilvánosan visszautasította a részvétel lehetőségét abban a Donald Trump elnök által alapított katonai koalícióban, melynek feladata a Hormuzi-szoros biztosítása lenne.
Reagált Rijád az iráni támadásra
Reagált Szaúd-Arábia a reggeli iráni támadásokra: Mohamed bin Szalmán koronaherceg szerint Teherán katonai csapásai "veszélyeztetik a régió biztonságát és stabilitását," Rijád pedig mindent meg fog azért tenni, hogy "biztosítsa a térség békéjét."
(Iran International)
Jelentős volatilitás az olajpiacon
A hajnali kereskedésben 104 dollár / hordó fölött is volt a Brent olaj határidős árfolyama, miután Irán Szaúd-Arábiát és az emírségeket is támadta - reggel az árfolyam átmenetileg beesett 98 dollár / hordó alá, majd ismét visszaemelkedett.
Trump elnök egy nemzetközi katonai koalíciót próbál összehozni a Hormuzi-szoros biztosítására, illetve a Harg-sziget katonai megszállását fontolgatja.
Dolgozik a légvédelem az emírségekben
Az Egyesült Arab Emírségek légvédelme egész reggel dolgozott - iráni drónokat és rakétákat hárítottak el.
A dubaji reptéren tűz ütött ki.
Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán
Intenzív dróntámadás érte az éjjel Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb katonai és gazdasági hatalmát – írta meg a Times of Israel.
Szintet léphet az iráni háború: Trump inváziót fontolgat, katonai megszállással vágnák el Teherán gazdasági ütőerét
Nemzetközi katonai koalíció felállítását és a Harg-sziget megszállását fontolgatja Donald Trump amerikai elnök a Hormuzi-szoros blokádjának feloldása érdekében - közölte az Axios.
Intenzív támadás alá került Szaúd-Arábia, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.
Felpöröghetnek tavasszal a gazdasági szereplők? - A Sunday Business Ride-on biztosan
Élmény. Közösség. Kapcsolatok.
Megszólalnak a biztosítók: mit sikerült elérni az etikus életbiztosítási szabályozással?
Előálltak a farbával a piac szereplői.
Portfolio Járműipar 2026: így maradhat versenyben a hazai autóipar a nagy fordulatok közepette
Mindenki egy helyen, aki számít a szakmában.
Minden szem erre a hajóra szegeződik: itt a váratlan fordulat a háborús övezetben
Átjutott a Hormuzi-szoroson az olajszállító.
Brutális hőingást mértek a meteorológusok
Nem mindenhol.
Az SZJA-bevallás tervezet vakfoltjai: mit nem tölt ki az adózók helyett a NAV?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a 2025. adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallási tervezeteket 2026. március 15-től tette elérhetővé az eSZJA felületén. Bár sok adózó esetéb
Miért szeretem nagyon az aranyat?
Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos
Követett részvények - 2026. március
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
