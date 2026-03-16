Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.
Megszólalt Európa legerősebb országa: semmi nem lesz így Trump mestertervéből?

Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben.

Átfogó bombázás alatt Irán

Teherán, Siráz, Tabriz intenzív izraeli bombázás alatt áll, egyelőre nincs információ arról, pontosan mi a célpont.

(Al-Dzsazíra)

Itt a rezsim legújabb célpontja: lehetetlen helyzetbe hoznák Amerika ékkövét, a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót

Az iszlamista rezsim hadseregének szóvivője, Ebráhim Zolfagari megnevezte a legújabb célpont, ami rendkívül kényelmetlen helyzetbe hozhatja az Egyesült Államokat – közölte az Al-Dzsazíra.

Felrobbantotta Izrael az iráni legfőbb vezér repülőgépét

Megsemmisítette az izraeli légierő az iráni vezető kormánygépét a mehrabádi reptéren – írja több közel-keleti lap.

Sok sérült Izraelben

24 órán belül 142 embert kellett kórházba szállítani Izraelben, akik Irán megtorlócsapásai során sérültek meg.

(Times of Israel)

Megbénult a stratégiai olajútvonal: megérkezett Irán bosszúja, súlyos csapás ért egy kiemelt jelentőségű célpontot

Dróncsapás érte az Egyesült Arab Emírségek egyik legfontosabb olajkereskedelmi központját, Fudzsairát - tudósított a CNBC. Ez már a második ilyen támadás néhány napon belül.

Csapás Merdabád ellen

Hatalmas lángokkal ég a merdabádi reptér - az amerikai légierő állítólag szétbombázta Irán szállítógép-flottáját.

Kiszivárgott a titkos hadművelet: lehet, hogy a rezsim vezetője Moszkvába menekült

Az Al-Dzsarida újságnak nyilatkozó források szerint Irán új vezére, Modzstaba Hámenei ajatollah már nem is tartózkodik az országban.

Trump megfenyegette a NATO-t, Kínának is üzent

Donald Trump arra figyelmeztetett, hogy a NATO „nagyon rossz jövő” elé néz, ha az Egyesült Államok szövetségesei nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában – írja a Financial Times.

Meghalt egy ember Abu-Dzabiban

Az emírségek hivatalos közlése szerint egy külföldi, palesztin származású férfi vesztette életét, akinek az autójára egy "rakéta" zuhant.

(Al-Dzsazíra)

Elkezdik újranyitni az iskolákat Izraelben

Az ország déli és nyugati részében, Ciszjordániában és Gáza mellett újranyitják az iskolákat a hatóságok Izraelben.

Az országban március 1-je óta tanítási szünet van a háború miatt.

(Times of Israel)

Kiterjeszti Izrael a Libanonban zajló műveleteket

Az IDF egyész pontosan úgy fogalmaz, hogy "korlátozott szárazföldi műveletet" kezdenek Libanonban, a Hezbollah milícia ellen.

A cél Jeruzsálem közlése szerint az "észak-izraeli lakosság védelme."

(Sky)

Megtámadták a Hasd es-Sabi egyik központját

A legnagyobb iraki milícia Dzsurf al-Sakár melletti támaszpontját támadás érte, legalább két ember meghalt - számol be az Al-Dzsazíra.

Azt nem írják, ki, miért támadta meg a fegyveres szervezetet.

A Hasd es-Sabi számos Iránbarát frakcióval rendelkezik, egyébként egy decentralizált szervezet.

Katonai koalíció Irán ellen: Amerika szövetségese azonnal visszadobta Trump ötletét

Japán védelmi minisztere nyilvánosan visszautasította a részvétel lehetőségét abban a Donald Trump elnök által alapított katonai koalícióban, melynek feladata a Hormuzi-szoros biztosítása lenne.

Reagált Rijád az iráni támadásra

Reagált Szaúd-Arábia a reggeli iráni támadásokra: Mohamed bin Szalmán koronaherceg szerint Teherán katonai csapásai "veszélyeztetik a régió biztonságát és stabilitását," Rijád pedig mindent meg fog azért tenni, hogy "biztosítsa a térség békéjét."

(Iran International)

Jelentős volatilitás az olajpiacon

A hajnali kereskedésben 104 dollár / hordó fölött is volt a Brent olaj határidős árfolyama, miután Irán Szaúd-Arábiát és az emírségeket is támadta - reggel az árfolyam átmenetileg beesett 98 dollár / hordó alá, majd ismét visszaemelkedett.

Trump elnök egy nemzetközi katonai koalíciót próbál összehozni a Hormuzi-szoros biztosítására, illetve a Harg-sziget katonai megszállását fontolgatja.

Dolgozik a légvédelem az emírségekben

Az Egyesült Arab Emírségek légvédelme egész reggel dolgozott - iráni drónokat és rakétákat hárítottak el.

A dubaji reptéren tűz ütött ki.

Megtámadta Irán a régió egyik legerősebb országát – Veszélyes ellenséget szerezhet magának Teherán

Intenzív dróntámadás érte az éjjel Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb katonai és gazdasági hatalmát – írta meg a Times of Israel.

Szintet léphet az iráni háború: Trump inváziót fontolgat, katonai megszállással vágnák el Teherán gazdasági ütőerét

Nemzetközi katonai koalíció felállítását és a Harg-sziget megszállását fontolgatja Donald Trump amerikai elnök a Hormuzi-szoros blokádjának feloldása érdekében - közölte az Axios.

Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunkat itt éri el a kedves olvasó:

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál.

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

