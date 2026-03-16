  • Megjelenítés
Váratlan fordulat, Amerika meglépte: egyetlen oka van, hogy szolgálatban marad a legendás USS Nimitz repülőgép-hordozó
Globál

Váratlan fordulat, Amerika meglépte: egyetlen oka van, hogy szolgálatban marad a legendás USS Nimitz repülőgép-hordozó

Portfolio
Az amerikai haditengerészet hivatalosan is bejelentette, hogy meghosszabbítja a legrégebbi aktív repülőgép-hordozójának, a USS Nimitznek a szolgálati idejét. A hajó kivonását eredetileg idén májusra tervezték, de a döntés értelmében 2027 márciusáig szolgálatban marad - jelentette a Breaking Defense.

A lépés hátterében az áll, hogy

a flotta fenn kívánja tartani a tizenegy hordozóból álló állományát.

A haditengerészet jelenleg a legújabb, Ford-osztályú John F. Kennedy repülőgép-hordozó átadására vár, amelyet szintén 2027 márciusára ütemeztek. A Nimitz aktív állományban tartásával elkerülhető a bevethető hordozók számának átmeneti csökkenése.

A Nimitz március 7-én hagyta el a washingtoni Bremertonban található támaszpontját. A hajó a virginiai Norfolkba indult, ahol a hátralévő szolgálati idejét tölti majd. Ezt követően a Newport News-i HII hajógyárban kerül sor a leszerelésére, valamint a nukleáris reaktor fűtőanyagának eltávolítására.

Még több Globál

A repülőgép-hordozó tavaly decemberben tért vissza Bremertonba egy kilenc hónapos küldetésről. Ennek során az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának, valamint Indo-csendes-óceáni Parancsnokságának (INDOPACOM) műveleti területén teljesített szolgálatot. A bevetés alatt a Nimitz hordozó csapásmérő köteléke az Afrikai Parancsnokságot is támogatta, emellett részt vett az Iszlám Állam szomáliai célpontjai elleni légicsapásokban. A fedélzeten szolgáló repülőszemélyzet összesen 8500 felszállást hajtott végre, és 17 ezer repült órát teljesített.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: The San Diego Union-Tribune via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Holdblog

PR cikk

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

2026. március 17.

2026. március 18.

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility