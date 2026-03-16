Váratlan fordulat, Amerika meglépte: egyetlen oka van, hogy szolgálatban marad a legendás USS Nimitz repülőgép-hordozó

A lépés hátterében az áll, hogy

a flotta fenn kívánja tartani a tizenegy hordozóból álló állományát.

A haditengerészet jelenleg a legújabb, Ford-osztályú John F. Kennedy repülőgép-hordozó átadására vár, amelyet szintén 2027 márciusára ütemeztek. A Nimitz aktív állományban tartásával elkerülhető a bevethető hordozók számának átmeneti csökkenése.

A Nimitz március 7-én hagyta el a washingtoni Bremertonban található támaszpontját. A hajó a virginiai Norfolkba indult, ahol a hátralévő szolgálati idejét tölti majd. Ezt követően a Newport News-i HII hajógyárban kerül sor a leszerelésére, valamint a nukleáris reaktor fűtőanyagának eltávolítására.

A repülőgép-hordozó tavaly decemberben tért vissza Bremertonba egy kilenc hónapos küldetésről. Ennek során az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának, valamint Indo-csendes-óceáni Parancsnokságának (INDOPACOM) műveleti területén teljesített szolgálatot. A bevetés alatt a Nimitz hordozó csapásmérő köteléke az Afrikai Parancsnokságot is támogatta, emellett részt vett az Iszlám Állam szomáliai célpontjai elleni légicsapásokban. A fedélzeten szolgáló repülőszemélyzet összesen 8500 felszállást hajtott végre, és 17 ezer repült órát teljesített.

