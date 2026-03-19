Olyan támadást hajtott végre Izrael, ami még Trumpnak is sok volt: nyilvánosan kritizálta legnagyobb szövetségesét az elnök
Globál

Kritizálta Donald Trump amerikai elnök Izraelt, amiért megtámadták Irán Dél-Parsz gázmezőjét; megígérte, hogy ha Irán nem indít megtorlást, nem lesz több ilyen csapás.

Donald Trump Truth Social oldalán tett közzé hosszú üzenetet, reagálva a tegnap történt izraeli támadásra.

Izrael, feldühödve amiatt, hogy mi történik a Közel-Keleten, erőszakosan kifakadt egy jelentős létesítmény ellen Iránban, melyet Dél-Parsz gázmezőnek hívnak”

– kezdi Trump a posztot.

Az amerikai elnök ezután szabadkozik:

azt állítja, az Egyesült Államok nem tudott a támadásról,

Izrael minimális kárt okozott, és Katarnak (mely ország ellen bosszút indított Teherán), semmi köze az egész helyzethez, ezért teljesen indokolatlan volt bosszút állni az arab országon. Trump arra utal: Teherán egy katari LNG-létesítmény ellen mért támadást az incidens után.

Trump csupa nagybetűvel kiírja:

IZRAEL NEM FOG TÖBBET TÁMADÁST INDÍTANI”

Konkretizálja: csak a Dél-Parsz gázmező védett.

Hozzáteszi viszont: ha Irán tovább támadja a „nagyon ártatlan” Katart, az Egyesült Államok meg fogja semmisíteni az egész Dél-Parsz gázmezőt, amely Trump szerint egész Irán jövőjére nézve súlyos következményekkel lesz.

Címlapkép forrása: Evelyn Hockstein - Pool/Getty Images

